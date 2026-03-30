La creadora de contenido Luisa Fernanda W habló abiertamente sobre una etapa difícil en su relación con Pipe Bueno, en la que, según contó, el consumo de alcohol influyó en la dinámica de pareja.

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Durante una entrevista en un pódcast, la empresaria compartió detalles de cómo esta situación afectó su relación y cómo ambos enfrentaron ese momento.

Sus declaraciones generaron reacciones entre sus seguidores, ya que no se imaginaban que la pareja hubiera pasado por esta situación.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre Pipe Bueno?

Luisa explicó que, como muchas parejas, atravesaron momentos complicados que generaron una desconexión entre ellos.

Según contó, el estilo de vida del cantante, ligado a presentaciones y eventos nocturnos, fue un factor importante en esa etapa.

La influencer relató que al inicio de la relación solía acompañar a Pipe Bueno a sus compromisos laborales. Sin embargo, con el paso del tiempo y especialmente tras convertirse en madre, su rutina cambió.

Sus prioridades se enfocaron en su familia y en el cuidado de sus hijos, lo que hizo que dejara de asistir con frecuencia a este tipo de espacios.

También señaló que el entorno de los shows suele estar marcado por la presencia constante de licor, lo que, según sus palabras, puede convertirse en un ambiente difícil de manejar. En ese contexto, aseguró que el cantante atravesó una etapa complicada relacionada con el alcohol.

Luisa indicó que, ante esta situación, no tenía claridad sobre cómo actuar. Por eso, optó por apoyarse en la fe, asegurando que oraba constantemente mientras buscaba la manera de manejar lo que estaba ocurriendo en su relación.

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Según su testimonio, fue el propio Pipe Bueno quien, con el tiempo, reconoció que debía hacer cambios. A partir de ahí, tomó la decisión de buscar ayuda profesional y comenzó a asistir a terapia psicológica. Posteriormente, también participó en un retiro espiritual.

Luisa Fernanda W habla sobre difícil etapa con Pipe Bueno por el alcohol (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el cambio de Pipe?

De acuerdo con Luisa, después de ese proceso, el cantante mostró cambios evidentes en su actitud. Explicó que regresó del retiro con una perspectiva diferente frente a su vida personal y profesional.

La creadora de contenido aseguró que Pipe Bueno le expresó que durante ese espacio reflexionó sobre su familia, sus logros y las decisiones que debía tomar. Según contó, esto le permitió asumir con mayor claridad responsabilidades que antes no enfrentaba de la misma manera.

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Actualmente, Luisa Fernanda W indicó que la relación atraviesa un momento distinto, luego de haber superado esa etapa marcada por dificultades relacionadas con el estilo de vida y el consumo de alcohol.