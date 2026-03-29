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Yuli Ruiz fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 3: así reaccionó

El público de La casa de los famosos Colombia 3 tomó una decisión y Yuli Ruiz quedó en shock con su eliminación.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yuli Ruiz quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia
Yuli Ruiz se despidió de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Una nueva gala de eliminación llegó a La casa de los famosos Colombia 3 en la noche del 29 de marzo en donde por decisión del público se fue Yuli Ruiz.

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¿Cómo fue la eliminación de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y el público sigue demostrando que es el que tiene el control del rumbo de la competencia.

Tras una semana en la que quedaron nominados Valentino por decisión de la casa, Juancho y Campanita por el público, Yuli Ruiz por el líder de la semana y Alejandro Estrada por el último eliminado (Juan Palau) el público decidió el nuevo eliminado con sus votos.

En la gala los cinco nominados de la semana tuvieron que pasar por la dinámica del posicionamiento en donde sus compañeros les dieron a cada uno de ellos sus razones por los que querían que se fueran de la competencia.

Posterior a esto, Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de revelar los porcentajes de las votaciones y la foto del nuevo eliminado de la temporada.

Yuli Ruiz y Campanita
El público decidió al nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Carla y Marcelo no revelaron en orden a los participantes con mayor número de votos, por lo que ingresaron a la casa estudio de manera aleatoria.

Sin embargo, los porcentajes quedaron de la siguiente manera: el participante con mayor porcentaje de votos fue el actor Alejandro Estrada con un 40,25%, el segundo más votado fue Valentino Lázaro con 18,30%, el tercero Juancho Arango con 17,,47%, el siguiente Campanita con 12,81% y la última fue Yuli Ruiz con 11,17%.

Yuli Ruiz tras conocerse que era la eliminada de la semana se mostró bastante sorprendida y no ocultó su tristeza, sin embargo, el actor Alejandro Estrada, quien fue su pareja por varias semanas aprovechó para darle un mensaje de consolación y ella no dudó en desearle lo mejor: "Con toda".

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¿A quién dejó nominado Yuli tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Carla y Marcelo le dieron la responsabilidad a Yuli de dejar nominado a uno de sus excompañeros.

Yuli tras pensarlo unos segundos decidió dejar en placa a Valentino Lázaro, con quien no tuvo buena relación a lo largo de la competencia y por eso, decidió poner en riesgo su continuidad en el reality.


La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y para que estés al tanto de todo lo que pasa no te pierdas el 24/7 a través de la App del Canal RCN.

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