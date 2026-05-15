Esperanza Gómez rompió el silencio tras el fallecimiento de su esposo y su madre: "me afectó mucho"

En una entrevista con Los 40 Colombia, Esperanza Gómez se refirió a momentos complejos de su vida personal en los que enfrentó la pérdida de dos familiares cercanos en un corto periodo.

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¿Qué familiares de Esperanza Gómez fallecieron?

La actriz explicó que su esposo falleció el 30 de octubre de 2025 tras enfrentar un cáncer. Meses después, el 17 de abril de 2026, también murió su madre. Ambos hechos ocurrieron en un lapso de aproximadamente seis meses, según lo relatado por ella en la conversación.

En medio de la entrevista, Gómez relató que la enfermedad de su esposo fue un proceso largo que tuvo un impacto importante en su vida diaria. Señaló que este hecho, sumado a otras situaciones personales y de salud, terminó afectando su estabilidad emocional.

También explicó que estos acontecimientos coincidieron con el trabajo en su biografía, proyecto que ya había finalizado, pero que decidió no publicar en ese momento.

Según dijo, al volver sobre su historia personal, algunos recuerdos de su infancia se reactivaron, lo que la llevó a detener el proceso de publicación mientras revisaba el contenido con la editorial.

"Entré en un estado de ansiedad, de depresión muy fuerte. Cuando empiezo a contar mi historia de en la biografía, toco temas de mi infancia que yo pensé que ya había superado y resulta que se me remueve todo", contó.

Esperanza Gómez revela detalles del libro que estaba escribiendo / (Foto de Freepik)

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¿Cómo se sintió Esperanza Gómez tras el fallecimiento de sus seres queridos?

La actriz contó que atravesó momentos de 4ns13d4d y d3pr3s10n durante el periodo en el que ocurrieron estas pérdidas. Explicó que la suma de situaciones personales hizo más complejo el proceso emocional que estaba viviendo.

En la conversación señaló que decidió pausar el proyecto para poder procesar mejor lo que estaba viviendo y revisar con calma lo que había escrito.

"Mi mamá acaba de fallecer ahorita 17 de abril, mi esposo falleció 30 de octubre del año pasado, (...) venía en una etapa bastante fuerte", contó.

En su testimonio, Esperanza Gómez insistió en que se trató de un periodo en el que varias situaciones coincidieron, lo que marcó un momento de cambios personales importantes.