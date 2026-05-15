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Salomón Bustamante generó reacciones tras exponer polémico mensaje de un seguidor

Salomón Bustamante expuso un controversial mensaje que recibió de un seguidore y generó reacciones: “la gente no respeta”.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Salomón Bustamante respondió a controversial mensaje de un seguidor
Salomón Bustamante reaccionó a fuerte mensaje de un seguidor. (Foto/ Canal RCN)

Salomón Bustamante, reconocido presentador que hizo parte del recordado programa matutino ‘Muy Buenos días’, es una de las personalidades más activas en redes sociales, pues su contenido además de ser divertido, enseña más sobre la cultura costeña.

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El presentador, hace pocos meses protagonizó los titulares de las noticias de entretenimiento por su matrimonio con Laura de León tras rumores de que supuestamente había terminado, fue él mismo quien desmintió tales teorías.

Así mismo, él ha causado revuelo en redes sociales por dar sus opiniones sobre La casa de los famosos Colombia, ya que en esta temporada ha habido mucha polémica y él como televidente ha comentado sobre el tema.

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Por otro lado, al ser tan activo en sus redes sociales, comparte con sus seguidores y revela qué es lo que le escriben por mensaje y este fue el caso, pues compartió un inesperado comentario que le hicieron.

¿Cuál fue el polémico mensaje que le dejaron a Salomón Bustamante?

A través de sus historias de Instagram, en la mañana de este viernes 15 de mayo, el presentador, Salomón Bustamante, expuso un polémico mensaje que recibió en sus redes sociales.

Salomón Bustamante reaccionó a fuerte mensaje de un seguidor
Salomón Bustamante encendió redes tras compartir mensaje de seguidor. (Foto/ Canal RCN)

Pues un usuario le escribió: “Tú eres una delicia. Me tienes palpitando y no solo el corazón”.

El presentado le tomó captura al comentario y respondió: “¿esto me lo escribió Ernesto… qué quiso decir? La gente no respeta”.

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Sin duda, lol que reveló generó reacciones, pues además de exponer que habría sido un hombre el que le escribió y no se entendió si su respuesta fue sarcástica o fue muy en serio.

¿Salomón Bustamante qué reveló de su relación con Laura de León?

Luego de los rumores que nacieron en 2025 sobre su supuesta separación, Salomón Bustamante rompió el silencio y confesó que sigue casado con Laura de León, solo que ahora, ya no exponen su relación en redes como antes.

Salomón Bustamante encendió redes tras compartir mensaje de seguidor
Salomón Bustamante respondió a controversial mensaje de un seguidor. (Foto/ Canal RCN)

Esto, con el fin de mantener su matrimonio más reservado, lejos de las opiniones públicas y para conservar la privacidad de su hogar.

El presentador fue claro que cada uno había decidido seguir por su lado, pero en redes, para así cuidar más de su familia.

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