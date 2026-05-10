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Ella es la bella madre de Salomón Bustamante: con este video la felicitó por su fecha especial

Salomón Bustamante compartió un emotivo video en sus redes junto a su bella madre por la celebración de esta fecha en Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es la bella madre de Salomón Bustamante: con este video la felicitó por su fecha especial
¿Quién es la bella madre de Salomón Bustamante? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Salomón Bustamante se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido presentador colombiano, sino que también, por ser creador de contenido digital.

Así también, Salomón ha generado una ola de interacciones en internet al compartir su postura frente a todos los sucesos que han ocurrido entre los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, Salomón ha generado una gran variedad de opiniones tras compartir un video junto a su mamá tras la celebración del día de la madre en Colombia este domingo 10 de mayo.

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¿Cuál fue el video que Salomón Bustamante compartió junto a su madre en sus redes?

Es clave mencionar que Salomón Bustamante se ha destacado no solo por ser un reconocido creador de contenido al mantener informados a sus seguidores de todo lo que hace en su vida cotidiana, sino que también, por ser un destacado creador de contenido digital.

Ella es la bella madre de Salomón Bustamante: con este video la felicitó por su fecha especial
Este video compartió Salomón Bustamante por el día de las madres. | Foto: Canal RCN

En medio de la fecha especial del día de la madre en Colombia, Salomón Bustamante compartió recientemente un video mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores un video en el que expresó las siguientes palabras al aparecer bailando junto a su madre por la celebración de esta fecha:

“Que Dios me permita seguir bailando contigo muchos años más mami, feliz día”, agregó Salomón Bustamante en la descripción de la publicación.

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¿Quién es la bella madre de Salomón Bustamante a quien la presumió por el día de las madres?

En el reciente video que Salomón Bustamante compartió junto a su madre, una gran variedad de internautas se ha preguntado frente a quién es la mujer.

Ella es la bella madre de Salomón Bustamante: con este video la felicitó por su fecha especial
¿Quién es la bella madre de Salomón Bustamante? | Foto: Canal RCN

Por su parte, el nombre de la madre de Salomón es Luz Neyla, tal como lo revela mediante su cuenta oficial de Instagram, la cual mantiene en privado.

En medio de la reciente publicación que compartió Salomón, se refleja que varios internautas han felicitado la complicidad y el amor que el presentador siente por su madre, quien es una de las personas más importantes de su vida, tal como lo ha demostrado mediante sus redes sociales, al ser un destacado presentador y creador de contenido digital.

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