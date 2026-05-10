Alexa Torrex regresó a la realidad tras su paso de más de tres meses por La casa de los famosos Colombia. La cucuteña se visualizaba en la final del reality, pero no pudo cumplir ese anhelo.

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En las primeras semanas de competencia, Alexa recibió gran apoyo y así se evidenció en los días en que había eliminación. En varias ocasiones, Torrex se enfrentó al temido cuarto, pero salía airosa y más fortalecida.

Sin embargo, esta vez no pudo regresar a La casa y debió resignarse a la eliminación. Días después, Alexa se reencontró con su familia y también descubrió lo que había pasado en el apartamento en el que solía vivir con Jhorman Toloza, quien alcanzó a ser su prometido.

¿Cómo fue el reencuentro de Alexa Torrex con la Familia Recocha tras ser eliminada de La casa de los famosos?

Un video compartido en la cuenta de YouTube de Familia Recocha muestra nuevos detalles del momento en que Alexa vuelve a ver a sus padres y a sus hermanos.

Alexa Torrex le confesó a su padre que sentía que el corazón se le había quedado en La casa de los famosos . (Foto: Canal RCN)

A su padre fue a uno de los primeros que abrazó y le dijo jocosamente “me robaron el premio” y él no dudó en afirmar que así fue. “Me hicieron la de Melissa. No sé, me siento saliendo de una matrix. Mi corazón se quedó allá”.

Posteriormente, Alexa ingresó a una habitación del apartamento de sus papás y allí había colgado en la pared un mensaje dedicado a ella y en el que su familia le expresaba todo su respaldo y apoyo. En ese momento, la cucuteña no pudo contener la emoción y algunas lágrimas brotaron de sus ojos.

Alexa pudo ver algunos detalles y objetos que su familia planeaba llevarle a La casa, los cuales, sin embargo, se quedaron a mitad de camino, pues El Jefe no autorizó su ingreso.

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Más adelante, fue el turno de los hermanos de la cucuteña. Dos de ellos viajaron desde la capital de Norte de Santander y evidenciaron todo su nerviosismo, pues llevaban varios meses sin verla a ella.

Maiye Torrex le compró unas flores moradas y aguardó por su llegada en un restaurante, a donde Alexa llegó con un atuendo propio de un clima frío.

Maiye le dijo a Alexa que es una “guerrera, una ganadora”, y dejó más que claro que siempre hubo gran respaldo mientras estuvo en La casa de los famosos. Además, le confesó que lloró mucho al confirmarse su eliminación del reality.

“Te servía más salir, ver y arreglar tus cosas”, expresó Maiye, haciendo clara referencia a las situaciones que ocurrieron con Jhorman Toloza en medio de la ausencia de Alexa.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y su exprometido Jhorman Toloza?

Alexa Torrex quedó impactada al regresar al apartamento donde solía vivir con Jhorman. El inmueble estaba desordenado y algunos objetos estaban rotos o tirados en el suelo; incluso, hubo necesidad de forzar la chapa de la puerta para poder ingresar al lugar.

El 'shippeo' con Tebi Bernal marcó el paso de Alexa Torrex por La casa de los famosos. Foto: RCN

Alexa terminó involucrada amorosamente con Tebi Bernal y eso habría desatado la furia de Jhorman, quien, incluso, trató de hacer llegar hasta La casa de los famosos el anillo que simbolizaba su amor con la cucuteña.

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Tras su eliminación, Alexa expresó que quiere conversar sinceramente con Tebi Bernal y lo propio con Jhorman, aunque, tras los últimos hechos, no está claro si finalmente pasará así.