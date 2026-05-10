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Beba se desahogó con Mariana Zapata y se reconciliaron: “Me dolió en el alma”

Beba y Mariana Zapata arreglaron sus diferencias y retomaron su amistad, la cual se había visto afectada tras una función del cine.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Mariana Zapata y Beba se habían distanciado en La casa de los famosos.
Beba y Mariana Zapata se dieron un fuerte abrazo y confirmaron su reconciliación. Fotos: RCN

Mariana Zapata y Beba dejaron de lado sus diferencias y se reconciliaron en La casa de los famosos Colombia. Las participantes olvidaron las rencillas y se dieron un gran abrazo ante la mirada de Alejandro Estrada y Juanda Caribe.

¿Beba y Mariana Zapata se reconciliaron en La casa de los famosos Colombia?

Beba estaba hablando con Alejandro en un pódcast y allí aprovechó para expresar las situaciones que la desilusionaron de Mariana.

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La deportista reconoció que había cosas que no le gustaban de la paisa, pero las dejaba pasar para no entrar en conflicto, por ende, más bien buscaba brindarle comprensión y paciencia, sin embargo, un día llegó a su límite.

“Ella (Mariana) es muy pasivo-agresiva y no lo digo en el mal sentido. Hacía comentarios hacia mí que no me terminaban de pasar del todo, pero los paso porque es mi amiga”, le dijo Beba a Alejandro.

“La consideraba como una hermana”, manifestó la participante ante el cuestionamiento de Estrada por su postura de “dejarle pasar” cosas a las demás personas.

Valerie de la Cruz en La casa de los famosos Colombia.
Beba le dijo a Mariana Zapata que se sintió muy dolida por lo que dijo sobre ella. Foto | Canal RCN.

“¿Cuál fue el error? Haber sido tan vulnerable para darle a la otra persona herramientas para at*car”, expresó Beba. Justo después de esa frase, Mariana golpeó a la puerta y quiso ingresar a donde Estrada y De la Cruz hablaban.

Beba esbozó una sonrisa al ver a Mariana y de inmediato sintió el impulso de limar asperezas. Posteriormente, se dio la conversación que reconfirmó su reconciliación.

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Te voy a decir algo Mariana. Necesito que lo escuches con atención. Yo a ti, siempre, te he considerado, más que una amiga, como una hermana. Nada de lo que he hecho ha sido con falsedad. Quiero que sepas que me dolió en el alma escuchar todo lo que dijiste de mí

Seguidamente, expresó que “una de las razones por las que yo quise resucitar y regresar a esta casa fuiste tú. Cuando yo me fui dije ‘yo me voy ganadora porque gané una amistad con Mariana y con Valentino’. Te sigo queriendo mani”, y antes de terminar sus palabras rompió en llanto y se dio un fuerte abrazo con Zapata.


Lo sorprendente de todo es que Alejandro y Juanda hicieron lo propio y también se abrazaron.

Aunque se veía lejana esta reconciliación, finalmente se dio y en la recta final de la competencia, cuando solo quedan siete famosos en el juego.

¿Por qué Beba y Mariana Zapata rompieron su amistad en La casa de los famosos?

La amistad entre Mariana Zapata y Beba se fracturó desde que tuvieron una discusión en La casa de los famosos, sin embargo, todo se agravó cuando Beba vio algo en el cine que no le gustó. Ese día, Beba confrontó a Mariana y desde entonces estuvieron distanciadas.

Beba y Mariana Zapata volvieron a ser amigas en La casa de los famosos.
Las diferencias entre Mariana Zapata y Beba se hicieron evidentes tras una función del cine en La casa de los famosos. Fotos: RCN

La deportista expresó toda su desilusión con ella y en más de una ocasión se lo hizo saber. Mariana terminó acercándose mucho a Juanda y Beba lo propio con Alejandro, pero en el fondo siempre tuvieron la intención de retomar su amistad.

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De esta manera, la paisa y la barranquillera vuelven a estar unidas en la competencia y seguramente retomarán sus alianzas de cara a la definición del juego.

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