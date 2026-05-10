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La casa de los famosos Colombia: ¿quién será el próximo eliminado según la IA?

La Inteligencia Artificial predice quién sería el próximo eliminado de La casa de los famosos Col este domingo 10 de mayo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La casa de los famosos Colombia: ¿quién será el próximo eliminado según la IA?
¿Quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos Col, según la IA? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios mediante las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que han ocurrido en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

A medida que transcurre el tiempo, las celebridades que permanecen en la competencia han generado una ola de comentarios mediante las distintas plataformas digitales por las estrategias y todos los sucesos que han tenido en la competencia.

Por su parte, en la gala de este domingo 10 de mayo, se llevarán a cabo uno de los momentos más esperados de la semana tras conocerse quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué participantes están dentro de la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia?

Desde hace algunos días, los participantes que hacen parte de La casa de los famosos Colombia han generado una gran variedad de reacciones por parte de los navegantes tras los múltiples sucesos que han tenido, en especial, por las estrategias que han llevado a cabo en el programa.

La casa de los famosos Colombia: ¿quién será el próximo eliminado según la IA?
Estos participantes están dentro de la placa de nominados. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, una de las noticias que más toma por sorpresa a los participantes se trata cuando quedan dentro de la placa de nominados, pues, saben que están en riesgo de ser eliminadas tras la decisión que tome el público.

Por este motivo, los participantes que están dentro de la placa de nominados son: Juanda Caribe, Alejandro Estrada y Campanita.

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Hasta el momento, la placa de nominados se encuentra de esta manera. Sin embargo, todo tipo de sucesos puede ocurrir dentro de la competencia tras la decisión que tome el público mediante las votaciones de La casa de los famosos Colombia.

¿Quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA?

Es clave mencionar que la Inteligencia Artificial nos ha compartido una predicción sobre quién sería el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia en la gala de este domingo 10 de mayo en el horario de las 8:00 p.m.

La casa de los famosos Colombia: ¿quién será el próximo eliminado según la IA?
Este es el participante que está en riiesgo de eliminación en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, la IA predice que Juanda Caribe podría ser el participante que tenga más probabilidad de ser eliminado de la competencia, seguido de Alejandro Estrada y Campanita.

Aunque por el momento no se ha confirmado quién será el próximo eliminado del programa, el público es el encargado de elegir mediante votaciones esta decisión, ¿quién será el próximo eliminado?

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