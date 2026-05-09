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Exprometido de Alexa Torrex estalló en contra de ella en sus redes en medio de su polémica: esto dijo

Jhorman Toloza dejó contundentes palabras en sus redes tras su polémica ruptura con Alexa Torrex tras su mudanza.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exprometido de Alexa Torrex estalló en contra de ella en sus redes en medio de su polémica: esto dijo
¿Qué mensaje dejó Jhorman Toloza en sus redes? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los sucesos que se presentaron cuando hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Alexa ha generado una gran variedad de comentarios a través de las redes sociales frente a todos los sucesos que han ocurrido por parte de ella desde que salió de la competencia.

Uno de los temas que más conversación se han presentado en las redes sociales se trata sobre todos los sucesos que han ocurrido entre Jhorman Toloza, quien se mudó del hogar en el que vivieron durante tres años y dejó el lugar en malas condiciones.

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¿Cuál ha sido la polémica que ha ocurrido entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

Es clave mencionar que Alexa Torrex se ha destacado por mantener informados a sus seguidores frente a lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por ser una destacada creadora de contenido digital.

Exprometido de Alexa Torrex estalló en contra de ella en sus redes en medio de su polémica: esto dijo
Esto ha ocurrido entre Alexa Torrex y su exprometido en su separción. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, uno de los momentos que más comentarios ha generado a través de las redes sociales, se trata acerca del complicado momento emocional por el que ha estado enfrentando, pues, desde que regresó a su hogar, encontró algunos elementos afectados.

Por este motivo, se han generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al ver todos los sucesos que se han presentado entre Alexa y su exprometido, quien tomó la decisión de alejarse de ella.

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Así también, Jhorman ha demostrado en sus redes sociales que está atravesando por un nuevo momento de su vida tras la ruptura con Alexa Torrex, quien fue shippeada durante varias semanas con Tebi Bernal.

Exprometido de Alexa Torrex estalló en contra de ella en sus redes en medio de su polémica: esto dijo
Este mensaje le dejó Jhorman Toloza a su exprometida. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la reciente publicación de Jhorman Toloza en medio de su polémica con Alexa Torrex?

En medio de la polémica en la que ha estado envuelto Jhorman Toloza junto a Alexa Torrex, el creador de contenido reapareció en horas de la tarde se este sábado 9 de mayo a través de su cuenta oficial de Instagram expresando las siguientes palabras:

“Ser infiel es bueno y hablar de cristo está mal. En estas fechas, estamos normalizamos todo lo que está mal en el mundo”, expresó Jhorman.

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