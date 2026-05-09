En las últimas horas, el nombre de un reconocido actor se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir una romántica fotografía junto a un hombre con el que aparentemente tendría una relación.

Además, el actor salió del clóset hace varios años, al revelarlo públicamente en medio de un video en sus redes sociales cuando les aclaró a sus seguidores que le gustan los hombres y la noticia desató una ola de reacciones en las redes sociales.

Por su parte, varios internautas se han sorprendido en las redes sociales al ver que el reconocido actor compartió una fotografía junto a un hombre quien sería aparentemente su nueva pareja.

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¿Quién es el reconocido actor que aparentemente presumió su nueva relación en sus redes?

En las últimas horas, el nombre de Roberto Manrique se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir a través de sus redes sociales una publicación en la que aparece de manera cercana junto a un hombre.

¿Quién es el reconocido actor que presumió su nueva relación? | Foto: Freepik

En la reciente publicación que compartió Roberto Manrique a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores en la que expresó las siguientes palabras:

“Este Abril quedará para la historia, la mía al menos. Como el mes en que la danza tomó el espacio que le correspondía, en que clamó mi cuerpo y lo llevó a abrazar el silencio. En que mi mundo interior se derrumbó para rearmarse más sereno, más lento, más cuerdo. En que la familia se reconfiguró, se expandió y se amó. En que el infortunio me quitó el velo y a través de un accidente pude ver que ya estaba despierto. En que el nómada finalmente descansa. Ha llegado a casa”, expresó el actor en la descripción de la publicación.

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Aunque por el momento, el actor no ha confirmado tener una relación sentimental, se evidencia que está atravesando por un importante momento en su vida, en especial, al aparecer de manera cariñosa junto a un hombre.

¿Cuál ha sido el importante legado que ha dejado el actor Roberto Manrique a lo largo de su carrera?

¿Cómo salió del clóset el actor Roberto Manrique? | Foto: Freepik

Cabe destacar que Roberto Manrique se ha destacado por ser un reconocido actor ecuatoriano quien ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones.

Así también, el actor ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en varias producciones en las que ha tenido gran acogida.