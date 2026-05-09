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Ella es Luz María Zapata, exesposa de Germán Vargas Lleras quien lo recordó con doloroso video, ¿cuál?

Exesposa de Germán Vargas Lleras sacó a la luz un video en sus redes en el que lo recordó con nostálgicas palabras.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Luz María Zapata, exesposa de Germán Vargas Lleras quien lo recordó con doloroso video, ¿cuál?
¿Qué compartió la exesposa de Germán Vargas Lleras? | Foto: Freepik y AFP: Eric Feferberg

En las últimas horas, el nombre de Germán Vargas Lleras se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por dejar un importante legado en el campo de la política colombiana al ser exvicepresidente, senador y concejal, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

La noticia ha generado una ola de reacciones por parte de los internautas tras confirmarse que el reconocido referente de la política colombiana atravesó graves complicaciones de salud a causa de un tumor cerebral.

Así también, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales tras el reciente mensaje que dejó la exesposa de Germán Vargas Lleras tras recordarlo con emotiva publicación.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió la exesposa de Germán Vargas Lleras mediante sus redes?

En medio de la nostálgica noticia en la que se confirmó el desafortunado fallecimiento del reconocido referente de la política colombiana, Germán Vargas Lleras, el pasado viernes 8 de mayo, varios internautas, colegas y allegados lo han recordado con sentido cariño.

Ella es Luz María Zapata, exesposa de Germán Vargas Lleras quien lo recordó con doloroso video, ¿cuál?
Así se confirmó la muerte de Germán Vargas Lleras. | Foto: Freepik

Por este motivo, Luz María Zapata, quien fue exesposa y compañera de vida de Germán Vargas Lleras durante varios años, ha compartido mediante sus redes sociales el dolor que ha sentido ante el fallecimiento del influyente político.

Con base en esto, Luz María Zapata sacó a la luz un video de Germán Vargas Lleras en el que lo recordó con sentido cariño y, también, al mostrar que él atesoraba la compañía de sus mascotas, pues, expresó las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de catorce mil seguidores en la que expresó las siguientes palabras:

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“Germán estaba empeñado en que Mancho fuera papá. Él mismo se encargó de conseguir la mejor novia. Nacieron 5 perritos, se quedó con los dos machitos de la camada. Toño y Henry. En su ausencia deben estar tan bien cuidados como siempre”, agregó Luz María Zapata en la descripción de la publicación.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras?

El pasado viernes 8 de mayo, el país se vistió de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de Germán Vargas Lleras.

Ella es Luz María Zapata, exesposa de Germán Vargas Lleras quien lo recordó con doloroso video, ¿cuál?
¿Qué compartió la exesposa de Germán Vargas Lleras en sus redes? | Foto: Freepik

La causa por la que falleció Germán Vargas Lleras se debió a causa de una complicada enfermedad que batalló durante años, la cual fue un meningioma benigno.

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