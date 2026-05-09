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Luto en Colombia tras fallecimiento de Germán Vargas Lleras: esta fue su última publicación en redes

Tras el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, internautas recuerdan la última publicación que hizo mediante sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en Colombia tras fallecimiento de Germán Vargas Lleras: esta fue su última publicación en redes
¿Cuál fue la última publicación que compartió Germán Vargas Lleras? | Foto: Freepik y AFP: Guillermo Legaria

En las últimas horas, el nombre de Germán Vargas Lleras se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido político y exvicepresidente colombiano, sino que también, por dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, el pasado 8 de mayo se confirmó el desafortunado fallecimiento de Germán Vargas Lleras, cuya noticia ha generado una ola de comentarios por parte internautas, seguidores y allegados, quienes han sentido con dolor su partida.

Así también, varios internautas se han preguntado acerca de cuál fue la última publicación que tuvo Germán Vargas Lleras antes de confirmarse su doloroso fallecimiento.

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¿Cuál fue la última publicación que hizo Germán Vargas Lleras mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Germán Vargas Lleras se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser un destacado político, exvicepresidente de Colombia, concejal y senador.

Luto en Colombia tras fallecimiento de Germán Vargas Lleras: esta fue su última publicación en redes
Falleció Germán Vargas Lleras en las últimas horas. | Foto: Freepik

Por este motivo, varios internautas han recordado con emotividad cuál fue la última publicación que compartió el político mediante sus redes sociales, en especial, en su cuenta oficial de Instagram en la que tenía más de 148 mil seguidores, en la que dejó un mensaje frente a su perspectiva en el campo de la política.

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Con base en esto, varios de sus seguidores lo apoyaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional en la que tuvo la oportunidad en dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Cuál fue la causa por la que falleció el recordado Germán Vargas Lleras?

El pasado viernes 8 de mayo se llevó a cabo uno de los momentos más dolorosos en el campo de la política colombiana, en especial, por ser una de las figuras más destacadas en su carrera.

Luto en Colombia tras fallecimiento de Germán Vargas Lleras: esta fue su última publicación en redes
Esta fue la causa por la que falleció Germán Vargas Lleras. | AFP: Eric Feferberg

Por su parte, desde hace varios años, se reflejó que Germán Vargas Lleras atravesó por varias complicaciones de salud, en especial, porque le detectaron un tumor cerebral en el pasado.

Sin embargo, la causa principal por la que perdió la vida el exvicepresidente colombiano se debió a causa de un meningioma benigno, cuyo tumor cerebral el ocasionó graves repercusiones tras batallar con esta enfermedad hasta sus 64 años.

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