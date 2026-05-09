Blessd contó cuándo podría nacer su primer hijo con Manuela QM: esto dijo

Blessd y Manuela QM están cada vez más cerca de convertirse en padres.

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La pareja, que confirmó hace algunos meses que estaba esperando su primer bebé juntos, atraviesa una de las etapas más emocionantes de su relación mientras esperan la llegada de su hijo.

Aunque ambos han preferido mantener varios detalles del embarazo en privado, recientemente Blessd sorprendió a sus seguidores al revelar que el nacimiento del pequeño estaría muy cerca.

Las declaraciones del cantante rápidamente generaron emoción entre sus fanáticos, quienes han seguido de cerca todo el proceso de embarazo de Manuela QM.

Blessd confirmó que ya falta poco para el nacimiento de su hijo (Foto Mike Coppola / AFP)

¿Cuándo nacerá el bebé de Manuela QM y Blessd?

Aunque la pareja no ha confirmado una fecha exacta para el nacimiento de su hijo, Blessd dio algunas pistas durante una transmisión en vivo junto al cantante Jhay Wheeler.

En medio de la conversación, el artista paisa contó que pronto terminará la gira que está realizando para regresar a Medellín y acompañar a Manuela en el nacimiento del bebé.

Blessd confesó que quiere estar presente durante el parto y aseguró que la llegada de su hijo lo tiene muy emocionado, pero también nervioso por todo lo que implica convertirse en padre.

El cantante también habló sobre lo especial que ha sido vivir esta etapa y aseguró que uno de los momentos que más lo marcó fue escuchar por primera vez los latidos del corazón de su bebé durante las ecografías.

Aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada, todo indica que Manuela QM ya estaría entrando en la etapa final de su embarazo.

La pareja anunció públicamente la noticia en enero, por lo que muchos seguidores calculan que la creadora de contenido estaría cursando sus últimos meses de gestación.

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¿Cómo se llamará el hijo de Blessd y Manuela QM?

El hijo de Blessd y Manuela QM llevará por nombre Caleb, una noticia que fue revelada inicialmente por el cantante durante uno de sus conciertos en el estadio Atanasio Girardot y que posteriormente fue confirmada por Manuela en redes sociales.

La creadora de contenido explicó que siempre tuvo claro que ese sería el nombre ideal para su bebé debido al significado especial que tiene.

Caleb significa “fiel”, “de todo corazón”, “audaz” y “valiente”.

Sin embargo, la elección del nombre también generó comentarios divididos en redes sociales y algunas críticas hacia la pareja.

Ante esto, Manuela respondió asegurando que las únicas personas a las que realmente debe gustarles el nombre son a ella y al papá del bebé.

Mientras llega el esperado nacimiento, Manuela continúa compartiendo pequeños momentos de esta nueva etapa junto a sus seguidores.