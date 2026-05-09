El Jefe sancionó a Beba y Valentino tras incumplir una regla en La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia continúa avanzando hacia su recta final y las reglas dentro de la competencia siguen siendo una prioridad para El Jefe, quien dejó claro nuevamente que cualquier incumplimiento tendrá consecuencias.

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En esta ocasión, los participantes sancionados fueron Beba y Valentino, quienes recibieron un castigo luego de protagonizar una situación que llamó la atención dentro de la casa más famosa del país.

Los dos famosos fueron señalados de incumplir una de las reglas más importantes del reality.

Beba y Valentino recibieron castigo de El Jefe: esto fue lo que hicieron (Foto Canal RCN)

¿Qué hicieron Beba y Valentino en La casa de los famosos Colombia?

Durante una noche Valentino y Beba ingresaron al baño del cuarto de la habitación del poder y permanecieron allí durante varios minutos lejos del alcance de las cámaras.

Las imágenes mostradas posteriormente por El Jefe dejaron ver que ambos participantes eran conscientes de que lo que estaban haciendo estaba prohibido dentro de la competencia.

Más adelante, Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de comunicarles a los famosos que recibirían una sanción por haber incumplido las normas del reality.

Tras escuchar el anuncio, tanto Beba como Valentino aseguraron que no se estaban escondiendo intencionalmente.

Los participantes explicaron que simplemente estaban cantando dentro del baño y que en medio de la situación las luces se apagaron, motivo por el cual permanecieron allí durante algunos minutos.

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¿Cuál fue la sanción de El Jefe a Beba y Valentino?

A pesar de las explicaciones, El Jefe fue contundente y aseguró que las acciones de ambos sí representaban una falta dentro del juego.

“Valentino y Beba, anoche se ocultaron durante varios minutos de las cámaras en el baño de la habitación del poder. Lo hicieron de manera intencional y consciente y muy bien saben que esto está prohibido. Por esa razón, he tomado la decisión de que pasarán esta noche en el calabozo”, expresó El Jefe frente a toda la casa.

Tras escuchar la decisión, Valentino intentó defenderse y aseguró que no había sido así como ocurrieron las cosas.

Sin embargo, Carla Giraldo le respondió rápidamente recordándole que “a El Jefe no se le refuta”.

La situación llamó aún más la atención porque Beba acababa de recibir un beneficio especial luego de ser una de las participantes con mayor puntaje otorgado por los invitados VIP junto con Alejandro Estrada.

Gracias a esto, ambos disfrutaron de una noche especial con masajes y comida, aunque posteriormente Beba tuvo que dirigirse al calabozo para cumplir la sanción junto a Valentino.