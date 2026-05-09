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Karola y Eidevin López reaparecen en redes tras varias semanas alejados: ¿sigue el shippeo?

Tras su paro por La casa de los famosos Col, Karola Alcendra y Eidevin López ocultan los rumores tras reaparecer juntos en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karola y Eidevin López reaparecen en redes tras varias semanas alejados: ¿sigue el shippeo?
¿Qué publicación compartieron Karola y Eidevin López? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Karola Alcendra y Eidevin López se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser reconocidos creadores de contenido digital, quienes acapararon la atención mediática por todo lo que vivieron en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, ambas celebridades adquirieron gran visibilidad mediante las redes sociales por todos los acontecimientos que se presentaron entre ambos cuando hicieron parte del reality en el que tuvieron valiosos momentos.

Por este motivo, los internautas se han preguntado frente a los sucesos que se han presentado por parte de ellos al presentar un notorio shippeo en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue el reciente encuentro entre Karola Alcendra y Eidevin López?

Cabe destacar que Karola Alcendra y Eidevin López se han destacado por ser reconocidos creadores de contenido quienes han acaparado la atención mediática al revelar varios acontecimientos de lo que han hecho en su vida cotidiana.

Karola y Eidevin López reaparecen en redes tras varias semanas alejados: ¿sigue el shippeo?
Esta publicación compartieron Karola y Eidevin. | Foto: Canal RCN

Por su parte, algunos internautas generaron una ola de reacciones mediante las distintas plataformas digitales frente a lo que podrá ocurrir entre Karola y Eidevin, con respecto a si se trató sobre un solo shippeo.

En medio de esta situación, Karola compartió una publicación mediante su cuenta oficial de Instagram en conjunto a Eidevin López en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Kaen en República Dominicana”, agregaron ambos famosos en la descripción de la publicación.

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¿Cómo aparecieron Karola y Eidevin en la reciente publicación que compartieron en redes?

Es clave mencionar que uno de los shippeos que más comentarios ha tenido en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, ha sido el de Karola y el de Eidevin López.

Karola y Eidevin López reaparecen en redes tras varias semanas alejados: ¿sigue el shippeo?
¿Cómo surgió el shippeo entre Karola y Eidevin López? | Foto: Canal RCN

En las fotografías, se evidencia que ambos están atravesando por un importante momento en sus vidas, al aparecer tomándose las manos, dándose la oportunidad de conocerse.

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