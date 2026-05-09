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Exparticipante de MasterChef Celebrity confesó sus complicaciones de salud: ¿quién es?

Famosa actriz colombiana y exparticipante de MasterChef confesó el crítico estado de salud que enfrentó.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exparticipante de MasterChef Celebrity confesó sus complicaciones de salud: ¿quién es?
¿Quién es la exparticipante de MasterChef que enfrentó problemas de salud? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar mediante una entrevista que enfrentó una complicada enfermedad la cual le ocasionó algunas repercusiones en el pasado.

Por este motivo, el testimonio que dijo la actriz ha generado una gran variedad de opiniones por parte de lo internautas al confesar que atravesó por uno de los momentos más difíciles de su vida en el pasado.

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¿Quién es la reconocida actriz colombiana que atravesó graves complicaciones de salud en su pasado?

Exparticipante de MasterChef Celebrity confesó sus complicaciones de salud: ¿quién es?
Esto dijo Juliana Galvis sobre una enfermedad en su pasado. | Foto: Canal RCN

El nombre de Juliana Galvis se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana quien ha adquirido gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino que también, por su paso en una de las anteriores ediciones de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

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Por este motivo, Juliana generó una ola de reacciones mediante las distintas plataformas digitales al revelar recientemente a través de una entrevista en el pódcast digital de Cristina Estupiñán, en el que confesó que uno de los años más difíciles de su vida fue en el 2024, pues expresó las siguientes palabras:

“A mí en el 2024 me dio una enfermedad por estrés en los ojos que se llama La coriorretinopatía serosa central, generalmente da en un solo ojo, a mí me dio en los dos. Fue muy angustiante porque yo empecé a ver muy raro por ser miope y fui a que me cambiaran los lentes y mi optómetra me dijo que no había algo que estaba bien. Mi primera pregunta fue, ¿me puedo quedar ciega? Y me dijo que, con el tema de la retina, no se confirmada”, agregó Juliana Galvis.

Con base en estas palabras, Juliana Galvis se desahogó al compartir uno de los momentos más difíciles que enfrentó en su vida, en especial, por las complicaciones que presentó en su pasado.

Exparticipante de MasterChef Celebrity confesó sus complicaciones de salud: ¿quién es?
Así fue el paso de Juliana Galvis en MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue el paso de Juliana Galvis en una de las anteriores ediciones de MasterChef Celebrity?

Recordemos que Juliana Galvis adquirió gran visibilidad en el pasado al ser una de las anteriores exparticipantes de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Durante la competencia, Juliana aprovechó la oportunidad para demostrar su gran talento en la cocina, en la que adquirió gran visibilidad.

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