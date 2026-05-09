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El Jefe les hizo una contundente advertencia a los participantes: ¿qué les dijo?

En medio de un hecho que desató una ola de comentarios en La casa de los famosos Col, El Jefe hizo un drástico llamado a los famosos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
El Jefe les hizo una contundente advertencia a los participantes: ¿qué les dijo?
¿Cuál fue el llamado que El Jefe les hizo a los famosos? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios mediante las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

A medida que avanzan los días, los participantes que aún permanecen en la competencia han generado una gran variedad de comentarios mediante las redes sociales por todos los sucesos que se han presentado.

Por este motivo, el Jefe les hizo un contundente llamado a las celebridades a causa de un hecho que se presentó este 9 de mayo, el cual tomó por sorpresa tras un hecho que ocurrió recientemente.

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¿Cuál fue el inesperado llamado que El Jefe les hizo a los participantes en La casa de los famosos Colombia?

Durante le gala de este sábado 9 de mayo, las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, han generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas tras el contundente llamado que hizo El Jefe.

El Jefe les hizo una contundente advertencia a los participantes: ¿qué les dijo?
¿Qué llamado les hizo El Jefe a los famosos? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, el presentador Marcelo Cezán aprovechó la oportunidad para expresarles a los famosos que en horas del día, algunos fanáticos se situaron en los alrededores de La casa de los famosos Colombia y aparentemente compartieron información del exterior y El Jefe, expresó lo siguiente:

“Famosos ustedes muy bien lo saben que está prohibido recibir información del exterior y en reiteradas ocasiones, integrantes de sus fandoms, no solo les han compartido noticias de afuera, sino que también, con la intención de desestabilizarlos. Esa información puede ser falsa, hoy integrantes del fandom de Tebi lo hicieron. Lo que recibieron, hizo que se desconcentraran, razón por la cual tuvimos que retomar la dinámica. Si nuevamente, el fandom de ese famoso lo hace, no lo permitiré más y sancionaré al famoso”, expresó El Jefe.

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¿Qué dijeron las celebridades ante el reciente llamado que hizo El Jefe en La casa de los famosos Colombia?

Ante el reciente llamado que recibieron las celebridades en La casa de los famosos Colombia, cada uno aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a su fandom por lo ocurrido.

El Jefe les hizo una contundente advertencia a los participantes: ¿qué les dijo?
¿Cómo reaccionaron los famosos ante el llamado del Jefe? | Foto: Canal RCN

De igual modo, cada uno de los famosos aprovechó la oportunidad para sincerarse con cada uno de sus seguidores para evitar tener una sanción.

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