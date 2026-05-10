Colombia celebra este domingo un nuevo día de las madres, una fecha que conmemora a las personas que nos dieron la vida. Sin embargo, también genera nostalgia y tristeza por quienes ya no están.

¿Cuál fue el último mensaje que grabó Yeison Jiménez en el Día de las Madres?

En redes sociales fue compartido un video que seguramente ha provocado algunas lágrimas entre los seguidores de Yeison Jiménez. En él, el cantante saluda a las madres en su día, haciendo principal énfasis en su mamá y su esposa.

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La grabación fue compartida en la cuenta oficial de una de las empresas que tenía Yeison y reafirma la conexión que el caldense sentía con las madres, muchas de las cuales siguen su música.

En ese video, Yeison Jiménez expresaba su cariño y respeto por las mamás colombianas. Foto: RCN

“Gracias por cada abrazo, por sus buenos deseos. A mí me siguen muchas mamitas. Un beso para ustedes, suegras, las quiero mucho”, dice en el video el intérprete de música regional colombiana que murió trágicamente el pasado 10 de enero.



En los comentarios, los internautas dejaron de lado el mensaje central del video y expresaron que la ausencia de Yeison se sigue sintiendo muy fuerte.

“Cada día duele más tu ausencia”, “no yo sabía que este día sería más doloroso, gracias Dios por habernos prestado este ángel divino, aunque fue muy poquito tiempo”, “hermoso, es imposible no llorar al verlo”, “4 meses sin él, duele como el primer día”, “hoy sigue doliendo igual que ese 10 de enero, te extrañamos con el corazón”, “mensaje que por un momento se olvida la tristeza”.

Yeison Jiménez fue padre de dos hijos y desarrolló una gran conexión con su mamá. Siempre se caracterizó por su cercanía con sus fans. El caldense, además, logró llenar el estadio El Campín de Bogotá y este año planeaba hacerlo de nuevo, pero la tragedia aérea truncó sus planes.

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¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se produjo la muerte del cantante Yeison Jiménez?

Un 10 de enero, hace cuatro meses, Yeison Jiménez perdió la vida, luego de que el avión en el que viajaba se estrellara tras unos minutos de haber despegado. Jiménez viajaba con cinco personas más de su equipo de trabajo y esa noche planeaba dar un concierto en un municipio de Antioquia.

La muerte de Jiménez dejó un gran vacío en toda la música colombiana, pues había logrado afianzarse dentro del género popular. Además, tenía grandes planes para el futuro y muchas canciones por estrenar.

Yeison Jiménez murió horas antes de un concierto que daría en un municipio de Antioquia. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la última conversación que Yeison Jiménez tuvo con Arelys Henao?

Arelys Henao, conocida como ‘La reina de la música popular’, reveló recientemente cuál fue la última conversación que tuvo con el desaparecido cantante de 34 años.

Jiménez le dijo a Arelys que quería que sacaran una canción juntos, incluso, que le gustaría que hicieran una gira mundial.

Arelys, así como otros referentes de la música popular en Colombia, mantienen vivo el recuerdo de Yeison Jiménez. De hecho, varios de ellos se unieron para hacer una canción homenaje al hombre nacido en Manzanares.

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Sumado a ello, en diferentes shows y conciertos hablan de lo importante que él fue para el género. Asimismo, poco a poco, se han ido estrenando algunas canciones que Yeison dejó grabadas, como una colaboración con Maluma y otro tema que compuso su productor Georgy Parra.