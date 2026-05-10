Desde hace varias semanas, el nombre de Feid se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante del género urbano, sino que también, por todos los sucesos que ha tenido en su vida cotidiana desde que terminó con Karol G.

Recordemos que, en el pasado, Feid generó una ola de comentarios mediante las distintas plataformas digitales al demostrar tener una especial conexión junto a Karol G. Sin embargo, ella reveló en una entrevista con ‘Playboy’, que está atravesando por una nueva etapa de su vida estando soltera.

Tras varias semanas de confirmarse la ruptura entre ambas celebridades que hacen parte del género urbano, varios internautas han generado una ola de reacciones mediante las redes sociales al ver que Feid compartió un video en sus redes al aparecer junto a una mujer.

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¿Cuál es el video que compartió Feid en sus redes en el que aparece junto a una mujer?

Es clave mencionar Feid se ha destacado no solo por ser un destacado cantante del género urbano, sino que también, se ha caracterizado por ser creador de contenido tras mantener informados a sus seguidores frente a todo lo que hace en su vida cotidiana.

Este video salió a la luz en el que Feid aparece junto a una mujer. | AFP: Ethan Miller

Por ello, Feid ha desatado una ola de comentarios mediante las distintas redes sociales tras compartir recientemente un video mediante su cuenta oficial de TikTok en la que cuenta con más de 15 millones de seguidores.

En el video, Feid interpretó su trend viral de la canción ‘Qué vuelta vox’, la cual ha generado una ola de reacciones, en especial, por aparecer junto a una mujer, de la cual se desconoce su nombre, pero aparecen de manera cercana.

Aunque por el momento Feid no ha confirmado tener una nueva relación, una gran variedad de internautas ha generado múltiples opiniones frente al video en el que aparece junto a una mujer, quien está vestida de verde.

¿Cómo confirmó Karol G que terminó su relación con Feid?

A principios de abril, Karol G generó una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmar su ruptura con Feid en una entrevista con la revista ‘Playboy’.

Así confirmó Karol G su ruptura con Feid. | AFP: Dia Dipasupil

Allí reveló que atravesó por algunas complicaciones personales en su pasado, en especial, por tomar la decisión de separarse del cantante y retomar con sus respectivos proyectos.