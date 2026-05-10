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Hermana de Yeison Jiménez contó inédita historia del artista al cumplirse cuatro meses de su muerte

Yeison Jiménez murió trágicamente hace cuatro meses y su hermana Lina le rindió homenaje con una publicación en redes sociales.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yeison Jiménez era conocido en el mundo de la música como 'El Aventurero'.
Yeison Jiménez murió hace cuatro meses en un accidente aéreo. Foto: AFP - Rodrigo Varela

Este domingo 10 de mayo se cumplen cuatro meses de la muerte de Yeison Jiménez. La vida del artista se apagó tras un accidente aéreo en el que viajaba junto a su piloto y cuatro personas de su equipo de trabajo.

¿Cuál historia contó sobre Yeison Jiménez su hermana Lina al cumplirse cuatro meses de su muerte?

Para recordar esta fecha, la hermana del artista, Lina Jiménez, compartió en su cuenta oficial de Instagram un video inédito que mostraba al caldense totalmente relajado y conmemorando el día de las madres.

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En la grabación, Yeison está en un restaurante junto a su hermana Lina. El artista dice que está celebrando el día de la madre, aunque en ese momento no pudo tener a la suya, por lo que aprovecha y felicita a Lina.

Yeison dice que su hermana es como su segunda madre y acto seguido le da un beso en la mejilla. La felicita y le da un globo de regalo, lo que provoca una jocosa respuesta en ella. “¿Y la Toyota dónde está?”, dice Lina entre risas.


Junto al video, la mujer que maneja algunos negocios que dejó Yeison, escribió unas emotivas palabras y de paso sacó a la luz una historia que pocos conocían.

Yeison Jiménez viajaba con cinco personas más al momento de su muerte.
La hermana de Yeison Jiménez reveló por qué él la consideraba como su segunda mamá. Foto: Canal RCN

Recuerdo q ese día llegamos de trabajar estábamos cansados sin dormir y tocaba cambiar maleta y volver a salir y me dijo Lina vamos la invito almorzar de día de la madre y paramos en un piqueteadero cerca donde él vivía estábamos con Óscar, Waisman, Jefer, Juan Manuel”, escribió Lina.

Jiménez destacó que Yeison la veía como su segunda mamá porque estaba muy pendiente de él cuando era apenas un niño.

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Me dijo q yo era su segunda mamá por q apenas siendo un año mayor q él siempre lo cuide lo organizaba para el colegio cuando vivimos solos estaba pendiente de sus notas sus tareas de todo. Te amo hermano y sé q dónde estás celebras con nosotras el día de las madres

Lina Jiménez suma 680 mil seguidores en Instagram y a través de esta red social comparte detalles y hechos poco conocidas de la vida de Yeison; además, publica contenido para enaltecer el legado de ‘El Aventurero’.

¿Qué planes tenía Yeison Jiménez al momento de su muerte?

Yeison Jiménez tenía 34 años al momento de su muerte, registrada el 10 de enero. El artista había salido de un concierto en Málaga, Santander, y planeaba una presentación en Marinilla, Antioquia; asimismo, trascendió que tras esos shows haría un paseo con su esposa y sus hijos.

La muerte sorprendió a Yeison en el mejor momento de su carrera. Brilla como intérprete y compositor de música regional colombiana, y varios de sus temas sonaban con fuerza en emisoras y plataformas digitales.

Estas fueron las últimas palabras de Yeison Jiménez
Para este año, Yeison Jiménez planeaba un segundo concierto en el estadio El Campín. (Foto/ Canal RCN)

Jiménez, además, no pudo dar su segundo concierto en el estadio El Campín. Tras el éxito del 2025, Yeison quería repetir la misma fórmula en el máximo escenario de los bogotanos. Ese día, se presume, haría el lanzamiento oficial de su colaboración con Maluma, algo que se convierte en todo un hito para un intérprete de música popular.

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El hombre nacido en Manzanares dejó álbumes grabados, según su productor Georgy Parra, y este año haría estrenos paulatinos. Aunque su deceso truncó muchos planes, el legado y la voz de Yeison siempre estarán presentes.

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