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Andrea Valdiri genera polémica por supuesta pulla a Aída Victoria Merlano

Andrea Valdiri causó furor en redes tras contundente video con el que le habría lanzado pulla supuestamente a Aida Victoria Merlano.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Andrea Valdiri encendió redes con fuerte mensaje
Andrea Valdiri sacudió redes con indirecta que relacionan con Aída Victoria. (Foto/ Canal RCN)

En las últimas horas ha circulado en redes sociales un video de Andrea Valdiri en el cual, le estaría lanzando una participante o exparticipante de algún reality de la vida en vivo, pues lo que publicó fue bastante contundente y esto despertó sospechas de para quién podrías ser.

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La barranquillera lleva tiempo que no está involucrada en medio de alguna polémica, pero sin duda, su video generó diversas reacciones y por eso, está siendo tendencia en redes y más porque le están preguntando los motivos de su “tiradera”.

Tras pocas horas de haberse compartido el TikTok, el clip tiene casi 300 mil likes y casi 2000 mil comentarios y además los más de cuatro mil compartidos; pues las especulaciones sobre la influenciadora a la que podría ir dirigida la pulla, es lo que ha causado el revuelo.

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Por ahora, no se sabe el nombre de la persona a la que Andrea le dedicó el video, lo que sí, es que las teorías sobre quién es toman mas fuerza por las indirectas muy directas que lanzó la bailarina.

¿Cuál es el video en el que Andrea Valdiri lanzó una fuerte pulla?

Andrea Valdiri causó revuelo con indirecta que involucraría a Aída Victoria
Andrea Valdiri encendió redes con fuerte mensaje. (Foto/ Canal RCN)

En horas de la tarde del pasado jueves 14 de mayo, Andrea Valdiri compartió en TikTok un video con un audio viral y en él, se ve ella escribiendo, titando el lápiz a piso y arrancando una hoja de cuaderno. Pero, lo que causó revuelo fue lo que escribió:

“No alcanza el cuaderno pa´ anotar todas las verdaderas caras que salen en un reality 24/7”.

Además, en la descripción del video dijo: “Allá no logras editar”.

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¿Para quién habría sido la indirecta de Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri generó controversia porque al parecer su pulla fue muy directa y esta habría sido supuestamente para Aida Victoria Merlano y, de hecho, eso comentaron en redes, en donde se habría captado la indirecta.

Andrea Valdiri sacudió redes con indirecta que relacionan con Aída Victoria
Andrea Valdiri causó revuelo con indirecta que involucraría a Aída Victoria. (Foto/ Canal RCN)

Esto se cree, debido a que la empresaria estuvo en un reality de la vida en vivo en otro país y allí tuvo actitudes y comportamientos que fueron cuestionados por los internautas, por eso es que asocian el “allá no se puede editar”, con los videos que Aida sube con un gran discurso.

Justo, a Merlano la critican porque en todos sus videos tiene una oratoria que pareciera que la practicara, según sus detractores.

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