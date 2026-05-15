Jenny López rompe el silencio sobre las supuestas fotos de su embarazo

En los últimos días han circulado rumores sobre el supuesto embarazo de Jenny López, pues se han visto fotos donde presuntamente se le ve con pancita de gestación y esto alertó a sus seguidores ya los de Jhonnhy Rivera.

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De hecho, les han llegado mensajes a los cantantes felicitándolos por su bebé, pero sin preguntarles a los artistas sobre el tema, ya que ellos no han hecho nada oficial a través de sus redes sociales.

Por eso, Jenny López rompió el silencio sobre estar embarazada y le respondió a un seguidor con la absoluta verdad sobre el supuesto hijo que están esperando tras tres meses de haberse casado.

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Sin duda, la respuesta de la cantante sorprendió y generó un gran revuelo en redes, en donde se confirma la verdad sobre el segundo hijo de Jhonny Rivera.

¿Jenny López confirmó o desmintió su embarazo?

En horas de la mañana de este viernes 15 de mayo, Jenny López les dedicó un tiempo a sus seguidores para conversar y compartir detalles de su vida personal y por medio de la dinámica de preguntas en Instagram, respondió una contundente pregunta sobre estar embarazada.

Jenny López provocó revuelo al referirse a rumores de embarazo. (Foto: Freepik)

“Hay una noticia que dice que está embarazada por fotos tuyas y Jhonny, ¿es verdad o no?”.

Primero, Jenny López agradeció por los buenos deseos, porque ya le han llegado mensajes positivos sobre el supuesto embarazo, pero desmintió estar esperando a su primer bebé.

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“No estoy en embarazo”, fue la respuesta directa de Jenny, diciendo que, si algún día lo está, ella se los compartirá a sus fans, así como han revelado otros detalles de su vida matrimonial.

¿Jenny López y Jhonny Rivera planean tener un bebé?

Jenny López se sorprendió con respuesta sobre rumores de embarazo. (Foto/Canal RCN)

Antes de hablar sobre la posibilidad de tener un bebé, Jenny López alertó sobre la Inteligencia Artificial, ya que en dos ocasiones le ha tocado desmentir imágenes que han hecho sobre ellos.

Pero, por otro lado, no dejó pasar el tema sobre ser mamá y la joven reveló que no es el momento, uno porque están recién casados ​​y están viviendo su vida en pareja, pero que, si eso llega a pasar, lo compartirá con sus fanáticos.