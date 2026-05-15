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Aida Victoria Merlano lanza indirecta a quienes dicen que sus discursos son de inteligencia articial

Aida Victoria Merlano rompió el silencio y respondió a señalamientos sobre el uso de inteligencia artificial en sus discursos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Aida Victoria Merlano lanza indirecta en redes
Aida Victoria Merlano se pronuncia en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

En redes sociales se ha generado conversación alrededor de las declaraciones de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, quien causó revuelo tras responder a comentarios sobre los mensajes que comparte.

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¿Qué dicen en internet sobre Aida Victoria Merlano y sus discursos?

En plataformas digitales, varios usuarios han comentado el estilo comunicativo de Aida Victoria Merlano, señalando que sus mensajes suelen girar en torno a temas como la autonomía personal, la maternidad y las decisiones de vida en el ámbito profesional.

¿Qué dicen en internet sobre Aida Victoria Merlano y sus discursos?
Aida Victoria Merlano comparte diferentes reflexiones en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Su forma de expresarse ha sido interpretada de distintas maneras, lo que ha generado tanto respaldo como cuestionamientos.

En medio de estas conversaciones, algunos internautas han señalado una posible distancia entre sus discursos y ciertas decisiones que ha tomado, lo que ha mantenido el debate activo en redes sociales.

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¿Qué teorías hay sobre Aida Victoria Merlano en internet?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención en redes sociales es la afirmación de algunos usuarios que sugieren que los discursos de Aida Victoria Merlano podrían parecer generados por inteligencia artificial.

¿Qué teorías hay sobre Aida Victoria Merlano en internet?
Aida Victoria Merlano genera coversación en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Estas afirmaciones surgieron a partir de comparaciones entre publicaciones, declaraciones y apariciones en distintos formatos digitales. Las especulaciones generaron diversas reacciones, incluida la de la propia Aida, quien decidió pronunciarse al respecto.

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¿Qué dijo Aida Victoria sobre quienes cuestionan sus discursos?

Ante los comentarios que han circulado en redes sociales, Aida Victoria Merlano respondió a través de un video en el que se refirió a las críticas sobre su forma de expresarse.

En su intervención, defendió su forma de construir ideas y de expresarlas en espacios públicos, señalando que su preparación y experiencia respaldan su contenido.

La creadora de contenido agregó que no comparte las versiones que ponen en duda la autenticidad de sus discursos y reiteró que su trabajo se sustenta en su formación y trayectoria personal.

"No es mi culpa que tu capacidad intelectual no de para estructurar discursos y necesites utilizar la inteligencia artificial", contestó.

Su respuesta volvió a generar conversación en redes sociales, donde el tema continúa siendo analizado por los usuarios, manteniendo activo el debate en distintas plataformas digitales.

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