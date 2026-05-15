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Reapareció hijo de Kaleth Morales tras ser reportado desaparecido en Bogotá: esto reveló su familia

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, reapareció tras horas desaparecido en Bogotá y su familia entregó detalles de lo ocurrido.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hijo de Kaleth Morales reapareció tras horas de angustia en Bogotá
Hijo de Kaleth Morales reapareció tras horas de angustia en Bogotá (Foto freepik)

Momentos de preocupación vivieron familiares, amigos y seguidores de Kaleth Morales luego de que se reportara la desaparición de su hijo, Samuel Morales, en la ciudad de Bogotá.

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La noticia comenzó a circular durante las primeras horas de este jueves 15 de mayo y rápidamente generó mensajes de apoyo y preocupación en redes sociales, donde muchas personas pidieron información sobre el paradero del joven artista.

Horas después del reporte, allegados a Samuel Morales confirmaron que el cantante ya había aparecido y se encontraba nuevamente junto a su familia.

Familia de Samuel Morales confirmó su aparición tras preocupante desaparición
Familia de Samuel Morales confirmó su aparición tras preocupante desaparición (Foto freepik)

¿Qué le pasó a Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales?

Según la información compartida por personas cercanas al artista, Samuel Morales habría sido víctima de la delincuencia en Bogotá.

Aunque inicialmente no se conocían mayores detalles sobre lo ocurrido, posteriormente se confirmó que el joven ya estaba fuera de peligro y en buen estado de salud.

La noticia fue recibida con alivio por parte de sus seguidores y del público vallenato, quienes permanecieron atentos a cualquier actualización relacionada con el caso.

Samuel Morales es conocido por seguir el legado musical de su padre, el recordado cantante vallenato Kaleth Morales, y en los últimos años ha desarrollado su carrera artística dentro del género.

Tras conocerse su aparición, usuarios en redes sociales comenzaron a enviar mensajes de apoyo y tranquilidad para el cantante y su familia.

Samuel Morales apareció sano y salvo tras ser víctima de delincuencia
Samuel Morales apareció sano y salvo tras ser víctima de delincuencia (Foto freepik)

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¿Qué decía el comunicado sobre Samuel Morales?

La actualización sobre la situación fue compartida por Ricardo Rodríguez, representante del artista, a través de un comunicado oficial.

En el mensaje se confirmó que Samuel Morales ya había sido encontrado y que se encontraba descansando junto a sus seres queridos.

Asimismo, explicaron que el cantante habría sido víctima de un hecho relacionado con la delincuencia en la capital del país.

Horas antes, familiares y allegados habían reportado que no tenían información sobre su ubicación desde aproximadamente las 3:00 de la mañana de este jueves 15 de mayo.

La incertidumbre generó preocupación entre personas cercanas al joven músico, especialmente porque durante varias horas no lograron establecer comunicación con él.

En el comunicado también se indicó que Samuel Morales retomará próximamente sus compromisos musicales y continuará con sus actividades artísticas.

De hecho, señalaron que este fin de semana volverá a estar en contacto con el público para compartir nuevamente su música y energía sobre los escenarios.

Finalmente, la familia y el equipo del artista agradecieron las muestras de cariño, preocupación y apoyo recibidas durante las horas en las que se desconocía el paradero del cantante.

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