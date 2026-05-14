Durante la entrega del reconocimiento en los Premios Nuestra Tierra 2026, Sonia Restrepo subió al escenario junto a Luis Alfonso para recibir el premio de Yeison Jiménez. El instante generó conmoción entre varios de los presentes.

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¿Qué premio ganó Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026?

Yeison Jiménez fue reconocido con el premio a Mejor Canción Popular por el tema Destino Final, una colaboración con Luis Alfonso, en el marco de los Premios Nuestra Tierra 2026.

Durante el anuncio, la atención se centró en el momento de la entrega, cuando Sonia Restrepo, esposa del artista, subió al escenario para recibir el reconocimiento en compañía de Luis Alfonso.

Luis Alfonso y Sonia Restrepo vivieron emotivo momento en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto: Prensa del Canal RCN)

Según lo registrado en la ceremonia, el artista se acercó hasta el lugar donde ella estaba sentada y la acompañó hasta la tarima para recibir el galardón juntos, en un gesto que marcó el instante de la premiación.

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¿Qué dijo Sonia Restrepo al recibir el premio de Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026?

En el escenario, Sonia Restrepo se mostró visiblemente conmovida mientras dirigía unas palabras al público. En su intervención agradeció a “papito Dios” y a su “ángel en el cielo”, y resaltó el legado de Yeison Jiménez en la música popular colombiana.

"Me siento muy orgullosa de un ser humano que luchó, que siempre creyó en sus sueños, que dignificó la música regional colombiana", dijo.

Durante su discurso, en varios momentos hizo pausas mientras miraba al cielo y expresaba su mensaje de agradecimiento por el reconocimiento recibido.

Sonia Restrepo dedicó palabras a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto: Prensa del Canal RCN)

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¿Qué dijo Luis Alfonso durante la entrega de Mejor Canción Popular?

Luis Alfonso también tomó la palabra durante la premiación, dedicando el reconocimiento a Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo.

"Queremos dedicar este premio a Yeison Jiménez y a todo su crew que nos escuchan desde el cielo, a todos los aventureros, a todos los Jimenistas de corazón", dijo.

En su intervención, destacó el significado de la colaboración en Destino Final y envió un mensaje de agradecimiento a la industria musical y a los asistentes. Así mismo, aprovechó para dejar un consejo sobre la importancia de valorar la vida y vivir el presente.

Además, expresó palabras de apoyo a Sonia Restrepo, resaltando el acompañamiento del público y la importancia del momento para quienes han seguido la trayectoria del artista.

En redes sociales, varios internautas reaccionaron al momento en que Sonia Restrepo recibió el reconocimiento de Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026. Tú también puedes unirte a la conversación utilizando el numeral #PremiosNuestraTierra