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Yeison Jiménez marcó hito en Premios Nuestra Tierra 2026: así se vivió su homenaje

Yeison Jiménez fue recordado con un homenaje en los Premios Nuestra Tierra 2026. El momento marcó la gala de la música colombiana.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yeison Jiménez marcó hito en Premios Nuestra Tierra 2026
Yeison Jiménez se llevó el protagonismo en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto del Canal RCN)

Tras su fallecimiento, Yeison Jiménez continúa siendo recordado por su legado en la música popular colombiana. En los Premios Nuestra Tierra 2026, su nombre ocupó un lugar especial dentro de la ceremonia gracias a un homenaje que no pasó desapercibido.

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¿Qué premios ganó Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026 como Mejor Artista Nuestra Tierra del Año?

Yeison Jiménez fue una de las presencias más recordadas en los Premios Nuestra Tierra 2026, que se llevaron a cabo el 14 de mayo de 2026, donde recibió el reconocimiento como Artista Nuestra Tierra del Año, una distinción que reunió parte del cariño y la huella que dejó en la música popular colombiana.

¿Qué premios ganó Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026 como Mejor Artista Nuestra Tierra del Año?
Yeison Jiménez fue ampliamente recordado en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto de AFP)

Además, su nombre también estuvo presente en la categoría de Mejor Artista Popular, en una edición en la que su trayectoria volvió a ser mencionada dentro de la ceremonia.

Dentro de la ceremonia también se destacó la fuerza de su comunidad de seguidores. Los Jimenistas, como se conoce a su fandom, fueron reconocidos en la categoría de Mejor Fandom, un espacio que resalta la relación entre los artistas y su público.

Este reconocimiento reflejó el acompañamiento constante que han tenido hacia la carrera de Yeison Jiménez y la manera en que su música ha mantenido una conexión activa con sus seguidores.

Más allá de los resultados, su participación en esta gala quedó marcada por el recuerdo y la conexión que su música mantuvo con el público, en una noche donde la música popular tuvo un lugar especial dentro de los Premios Nuestra Tierra.

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¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026?

Durante la ceremonia, el momento tomó un tono especialmente emotivo cuando Sonia Restrepo, su pareja, subió al escenario junto a Luis Alfonso para recibir el reconocimiento.

En medio de la entrega, Sonia no pudo contener las lágrimas mientras agradecía el homenaje y hablaba del legado de Yeison Jiménez, generando un silencio respetuoso entre los asistentes.

¿Qué dijo Sonia Restrepo al recibir el premio de Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026?
Sonia Restrepo dedicó palabras a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto: Prensa del Canal RCN)

Luis Alfonso, por su parte, le dedicó unas palabras al artista y aprovechó el instante para interpretar la canción que tenían en conjunto, lo que hizo aún más sentida la presentación.

En el momento en que Yeison Jiménez fue nombrado como Artista Nuestra Tierra del Año, el público respondió con un aplauso dirigido al cielo, en un gesto que marcó la ceremonia y se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche.

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