Nicky Jam protagonizó uno de los momentos destacados de los Premios Nuestra Tierra 2026, ceremonia que reunió a diferentes figuras de la música latina y reconoce el impacto de artistas nacionales e internacionales dentro de la industria musical.

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¿Qué significa el premio Hermano Nuestra Tierra en los Premios Nuestra Tierra?

El reconocimiento “Hermano Nuestra Tierra” hace parte de los Premios Nuestra Tierra y se entrega a artistas internacionales que han construido una relación cercana con Colombia a lo largo de su carrera, ya sea a través de colaboraciones, proyectos musicales o vínculos con la industria del país.

El premio Hermano Nuestra Tierra llega por segunda vez a los Premios Nuestra Tierra / (Foto del Canal RCN)

Esta es la segunda vez que se entrega dentro de la ceremonia, como una forma de destacar a figuras extranjeras que han tenido un impacto en la música latina desde su conexión con el talento colombiano y los espacios creativos que ofrece el país.

Más que un premio tradicional, es un homenaje a artistas internacionales que han tenido un vínculo con Colombia y que han encontrado en el país un impulso importante para su carrera musical.

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¿Por qué Nicky Jam recibió el reconocimiento Hermano Nuestra Tierra en los Premios Nuestra Tierra 2026?

Nicky Jam recibe el reconocimiento por la relación que mantiene con Colombia y por el papel que el país tiene en distintos momentos de su trayectoria profesional y personal.

Durante varios años, el artista ha desarrollado proyectos musicales en Medellín. Además, trabaja junto a artistas colombianos y ha afirmado, en diferentes oportunidades, el cariño que siente por el público nacional.

Nicky Jam recibió el reconocimiento Hermano Nuestra Tierra / (Foto: Prensa del Canal RCN)

La organización de los Premios Nuestra Tierra también resalta cómo el cantante logra consolidar parte de su proceso musical desde Colombia, especialmente en una etapa importante de su carrera dentro del género urbano.

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¿Qué dijo Nicky Jam al recibir el reconocimiento Hermano Nuestra Tierra en los Premios Nuestra Tierra 2026?

Al recibir el reconocimiento “Hermano Nuestra Tierra” en los Premios Nuestra Tierra 2026, Nicky Jam hizo un recuento de su vínculo con Colombia y de un momento que marcó un punto importante en su carrera.

El artista recordó que hace más de 18 años recibió una llamada para presentarse en el país en un momento en el que atravesaba una situación económica difícil. En su intervención contó que incluso llegó a hacerse pasar por su propio representante para concretar una fecha en Colombia.

A partir de esa oportunidad, aseguró que su vida cambió. Nicky destacó que su llegada al país le permitió conocer de cerca la cultura colombiana, su gente y diferentes expresiones musicales, además de experiencias cotidianas que, según dijo, lo conectaron con el país.

"Gracias a yo coger eso, mi vida cambió. Conocí la gente bonita de Colombia, la cultura. Conocí la música folclórica, conocí el vallenato, conocí la humildad del colombiano", dijo.

En su mensaje, el cantante expresó gratitud y resaltó el papel que Colombia ha tenido en su trayectoria. Señaló que el apoyo recibido fue determinante en su proceso artístico y personal, y afirmó que el país ocupó un lugar importante en su vida.

Cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento al público colombiano, reiterando su conexión con el país y su historia dentro de la música latina.

Si quieres unirte a la conversación y conocer más detalles de la ceremonia, puedes seguir el numeral #PremiosNuestraTierra y compartir tus opiniones sobre esta edición imperdible.