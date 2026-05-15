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Violeta Bergonzi recordó la señal que su amigo de infancia le envió desde el cielo: "para salvarme"

Violeta Bergonzi relató que, desde el cielo, su amigo de la infancia la salvó de vivir una peligrosa experiencia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Violeta Bergonzi recordó la señal que su amigo de infancia le envió desde el cielo
Violeta Bergonzi recibió una señal desde el cielo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Violeta Bergonzi, ganadora de Masterchef Celebrity 2026, compartió un relato en el que recordó a un amigo de su infancia y una experiencia que, según ella, ha interpretado como una señal en distintos momentos de su vida.

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¿Qué contó Violeta Bergonzi sobre su amigo de infancia?

En una conversación en el podcast Realidades Ocultas, Violeta Bergonzi se refirió a su amigo de infancia Héctor Hugo, con quien compartió sus primeros años de vida. Según lo relatado, se trata de un hecho que ella ha recordado a lo largo del tiempo.

¿Qué contó Violeta Bergonzi sobre su amigo de infancia?
Violeta Bergonzi recordó a su amigo de infancia / (Foto del Canal RCN)

Bergonzi explicó que, en algunas situaciones específicas, ha sentido que ese amigo le habría “hablado” de una manera que ella interpreta como una señal. De acuerdo con su testimonio, estas experiencias hacen parte de una percepción personal que posee, aunque muchos no le crean.

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¿Qué situación vivió Violeta Bergonzi con su mejor amigo?

La presentadora relató un episodio en el que, mientras se desplazaba en un vehículo, asegura que escuchó la voz de su amigo de infancia dándole una advertencia para reaccionar ante una situación que, según su relato, le generó riesgo en ese momento.

Bergonzi describió que en ese momento percibió la voz con claridad y la asoció con la situación que vivía:

"Yo empecé a escuchar la voz de mi amigo Hector Hugo diciendo: flaca, corre. Flaca, corre. Lo escuchaba clarito", dijo.

De acuerdo con lo que contó, ella asocia esa señal con la salvación de una experiencia que habría podido pasar a mayores. La comunicadora insistió en que se trata de su interpretación personal de los hechos.

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¿Qué ha dicho Violeta Bergonzi sobre su infancia?

Violeta Bergonzi ha compartido en distintas entrevistas detalles de su infancia marcada por el contraste entre Francia y Colombia. Nació en París y vivió allí hasta los 10 años, debido a que su padre es francés y su madre colombiana.

¿Qué ha dicho Violeta Bergonzi sobre su infancia?
Violeta Bergonzi revela detalles sobre su infancia / (Foto del Canal RCN)

Tras su llegada a Colombia, vivió un proceso de adaptación al idioma y a nuevas dinámicas culturales. En ese periodo, según ha contado, enfrentó cambios importantes en su entorno y en su forma de comunicación.

También ha recordado momentos de su niñez en el Cauca y la relación cercana con su familia. Estos recuerdos, según lo ha expresado en diferentes espacios, siguen siendo parte de su identidad y de la manera en que interpreta su trayectoria de vida.

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