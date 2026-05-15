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Así reaccionó Nicolás Arrieta tras ver a Feid en los Premios Nuestra Tierra 2026: ¿lo saludó?

Nicolás Arrieta se mostró ampliamente sorprendido tras encontrarse con Feid en los Premios Nuestra Tierra 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Así reaccionó Nicolás Arrieta tras ver a Feid; ¿lo saludó?
Nicolás Arrieta se mostró nervioso tras ver a Feid en los Premios Nuestra Tierra / (Fotos del Canal RCN)

La presencia de Feid en los Premios Nuestra Tierra 2026 generó distintos momentos que luego circularon en redes sociales. Entre ellos, destacó un encuentro registrado en video con el creador de contenido Nicolás Arrieta.

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¿Qué premio ganó Feid en los Premios Nuestra Tierra 2026?

En la ceremonia de los Premios Nuestra Tierra 2026, realizada el 14 de mayo de 2026, Feid y Karol G ganaron el premio a Mejor Colaboración Urbana en los Premios Nuestra Tierra 2026 por la canción Verano Rosa.

Este premio hace parte de las categorías que evalúan el rendimiento de colaboraciones dentro del género urbano, teniendo en cuenta su desempeño en plataformas digitales y su circulación durante el último año.

¿Qué premio ganó Feid en los Premios Nuestra Tierra 2026?
Feid y Karol G ganaron el premio a Mejor Colaboración Urbana / (Foto: Prensa del Canal RCN)

La canción fue incluida entre las nominadas por su impacto en el periodo reciente, lo que llevó a su reconocimiento en esta edición.

Durante el anuncio, la organización destacó el trabajo conjunto detrás del proyecto musical, en el que participaron Feid y Karol G en la producción y desarrollo de la canción.

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¿Qué palabras compartió Feid tras ganar su Premio Nuestra Tierra?

Al recibir el reconocimiento, Feid dirigió unas palabras de agradecimiento en las que mencionó a Karol G y al equipo de trabajo que participó en la creación de Verano Rosa.

El artista expresó su reconocimiento al proceso creativo compartido y resaltó el acompañamiento de las personas involucradas en la producción del tema. En su intervención, también hizo referencia a su familia y al público que sigue su música.

“Muchas gracias a Karo y a todo su equipo de trabajo por hacernos parte de esta canción y de este proyecto”, expresó durante su discurso.

Feid le agradece públicamente a Karol G tras ganar Premio Nuestra Tierra
Feid recuerda a Karol G tras ganar Premio Nuestra Tierra / (Foto del Canal RCN y AFP)

Posteriormente, el momento fue comentado en redes sociales, donde los internautas destacaron el premio dentro de la categoría de colaboraciones urbanas y el impacto de la canción en el último año.

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¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta al ver a Feid en los Premios Nuestra Tierra 2026?

La interacción entre Nicolás Arrieta y Feid ocurrió cuando el artista descendió de la tarima tras su participación en la ceremonia. En un video que comenzó a circular en redes sociales, se observa a Arrieta compartiendo un breve espacio con el cantante.

El contenido fue difundido inicialmente por Manuela Ortiz, pareja del creador de contenido, quien acompañó la publicación con comentarios sobre la reacción de Arrieta al ver al artista, señalando que el momento generó emoción en él.

"@nicolasarrieta casi se muere", dijo, Manuela.

En las imágenes se aprecia un intercambio breve entre ambos, mientras comparten el mismo espacio durante el evento. Esta situación generó conversación entre los internautas, quienes comentaron la interacción y el encuentro registrado durante la ceremonia.

Hasta el momento, el video continúa circulando en plataformas digitales, donde se ha sumado a los contenidos más comentados relacionados con la gala de los Premios Nuestra Tierra 2026.

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