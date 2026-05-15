Paola Jara enternece al mostrar a Emilia decir mamá por primera vez: así reaccionó
La cantante Paola Jara derrite de ternura al mostrar a su hija Emilia diciendo sus primeras palabras.
La pareja de cantantes Paola Jara y Jessi Uribe tienen encantados a sus seguidores con su faceta como padres de Emilia, algo que han compartido a través de sus redes sociales, especialmente la antioqueña.
Paola Jara compartió video de las primeras palabras de su hija Emilia
Paola Jara se ha mostrado encantada con su faceta como mamá primeriza y esto lo ha demostrado a través de sus redes sociales en donde ha compartido detalles de todo lo que ha vivido.
La cantante se ha dejado ver encantada de cada momento junto a su hija y por eso, uno de los más importantes no lo iba a dejar pasar por desapercibido.
Paola compartió en la jornada del 15 de mayo un emotivo video en el que mostró que su hija ya empieza a hablar y dar sus primeras palabras, como por ejemplo, mamá y tetero.
¿Cómo reaccionó Paola Jara al escuchar a su hija decir mamá por primera vez?
Paola Jara compartió un video en el que mostraba una parte del físico de su hija mientras estaba acostada y les daba la indicación a sus seguidores se activar el sonido del video.
La sorpresa era que su bebé ya estaba diciendo sus primeras palabras y se alcanza a entender palabras como: "Tete, tata, tata".
Paola Jara se mostró encantada con estas palabras de Emilia y más porque ya empieza a decirle mamá, algo que según sus palabras la hizo derretir.
Muero lentamente.
¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no han mostrado el rostro de Emilia?
Paola Jara y Jessi Uribe tienen locos a sus seguidores por conocer el rostro por completo de Emilia, y aunque han revelado detalles como sus ojos, cabello y mejillas, nunca lo han dejado ver por completo.
Esta decisión la pareja la anunció meses antes de su nacimientos explicando que era una decisión por protegerla de comentarios inapropiados o malintencionados en redes sociales.
Esto con base en la experiencia que había tenido Jessi Uribe con sus otros hijos fruto de su relación con Sandra Barrios.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike