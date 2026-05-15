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Paola Jara enternece al mostrar a Emilia decir mamá por primera vez: así reaccionó

La cantante Paola Jara derrite de ternura al mostrar a su hija Emilia diciendo sus primeras palabras.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara enternece al mostrar palabras de Emilia
Paola Jara mostró las primeras palabras de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La pareja de cantantes Paola Jara y Jessi Uribe tienen encantados a sus seguidores con su faceta como padres de Emilia, algo que han compartido a través de sus redes sociales, especialmente la antioqueña.

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Paola Jara compartió video de las primeras palabras de su hija Emilia

Paola Jara se ha mostrado encantada con su faceta como mamá primeriza y esto lo ha demostrado a través de sus redes sociales en donde ha compartido detalles de todo lo que ha vivido.

La cantante se ha dejado ver encantada de cada momento junto a su hija y por eso, uno de los más importantes no lo iba a dejar pasar por desapercibido.

Paola compartió en la jornada del 15 de mayo un emotivo video en el que mostró que su hija ya empieza a hablar y dar sus primeras palabras, como por ejemplo, mamá y tetero.

Emilia se roba las miradas en foto compartida por Paola Jara
Paola Jara genera ternura al mostrar las primeras palabras de su hija Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia-Freepik)

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¿Cómo reaccionó Paola Jara al escuchar a su hija decir mamá por primera vez?

Paola Jara compartió un video en el que mostraba una parte del físico de su hija mientras estaba acostada y les daba la indicación a sus seguidores se activar el sonido del video.

La sorpresa era que su bebé ya estaba diciendo sus primeras palabras y se alcanza a entender palabras como: "Tete, tata, tata".

Paola Jara se mostró encantada con estas palabras de Emilia y más porque ya empieza a decirle mamá, algo que según sus palabras la hizo derretir.

Muero lentamente.

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¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no han mostrado el rostro de Emilia?

Paola Jara y Jessi Uribe tienen locos a sus seguidores por conocer el rostro por completo de Emilia, y aunque han revelado detalles como sus ojos, cabello y mejillas, nunca lo han dejado ver por completo.

Esta decisión la pareja la anunció meses antes de su nacimientos explicando que era una decisión por protegerla de comentarios inapropiados o malintencionados en redes sociales.

Esto con base en la experiencia que había tenido Jessi Uribe con sus otros hijos fruto de su relación con Sandra Barrios.

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