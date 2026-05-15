Juan Luis Londoño mejor conocido como Maluma en el mundo artístico se ha apoderado de las tendencias en los últimos días por varios motivos como su nuevos disco, el embarazo de su pareja Susana Gómez y por su reencuentro con Jorge Barón.

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¿Por qué Maluma le pidió de nuevo la 'patadita de la buena suerte' a Jorge Barón?

Maluma lanzó recientemente su nuevo álbum "Loco X Volver", su séptimo álbum de estudio y uno de los proyectos más importantes en su carrera luego de tres años sin publicar un disco.

El antioqueño se encuentra promocionando su nuevo disco y en medio de esto se reencontró con un viejo conocido que en sus inicios le dio la 'patadita de la buena suerte', Jorge Barón.

Maluma y Jorge Barón se reencontraron en tarima y fue allí donde el experimentado presentador le auguró buena suerte con su nuevo disco: "Esto va a ser un gran suceso Maluma".

Maluma le agradeció por sus buenos deseos a Barón, pero le pidió que para que esto fuera real tenía que darle de nuevo la 'patadita de la buena suerte', así como lo hizo años atrás y lo había llevado a ser hoy en día uno de los artistas más famosos del país.

Si usted lo dice y me da la patadita de la buena suerte, va a suceder.

Ante esta petición, Jorge Barón no se negó y con la ayuda del público, quienes le hicieron el conteo, le dio de nuevo la 'patadita de la buena suerte' al artista paisa.

Entonces, Maluma, como la primera vez que le dimos la patadita, póngale fe, que esto funciona.

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¿Cuándo fue la primera vez que Jorge Barón le dio la "patadita de la buena suerte" a Maluma?

Este momento entre Maluma y Jorge Barón se ha apoderado de las tendencias, provocando múltiples reacciones en redes en donde muchos han aplaudido al paisa por su humildad y respeto ante un presentador de tanta trayectoria y que en su momento le abrió las puertas de su Show de las estrellas.

Recordemos que, Maluma tenía 18 años cuando se presentó por primera vez en el Show de las estrellas en donde Jorge Barón lo presentaba como una promesa del reguetón y aseguraba que su mánager de ese entonces le había pedido que le diera la 'patadita de la buena suerte'.

Esto sucedió en el 2012 en un show del programa de Jorge Barón en el municipio de Algeciras, Huila, en donde Maluma cantaba una de las canciones que lo lanzaría a la fama, "Obsesión".

Maluma está debutando hoy en el Show de la estrellas, su representante me dijo que le diera la patadita de la buena suerte. Ellos son los que mandan.