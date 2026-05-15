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Jorge Enrique Abello y Raúl Ocampo conquistaron el Bogotá Fashion Week 2026; así se veían en pasarela

Jorge Enrique Abello y Raúl Ocampo deslumbraron en la pasarela “Toscano” mostrando seguridad y elegancia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Raúl Ocampo y Jorge Enrique Abello brillaron.
Raúl Ocampo y Jorge Enrique Abello brillaron en el Bogotá Fashion week 2026. (Fotos: Canal RCN)

Los actores Jorge Enrique Abello y Raúl Ocampo conquistaron el Bogotá Fashion Week 2026.

Jorge Enrique Abello y Raúl Ocampo desfilaron.
Jorge Enrique Abello y Raúl Ocampo mostraron su faceta como modelos de pasarela. (Fotos: Canal RCN)

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¿Cuándo y dónde fue el Bogotá Fashion week 2026?

El evento se llevó a cabo del 12 al 14 de mayo en el centro de convenciones Ágora. La novena edición contó con 28 pasarelas y 145 marcas participantes, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la moda en el país.

Jorge Enrique Abello, recordado por su icónico papel de Don Armando Mendoza y Raúl Ocampo, quien recientemente participó en MasterChef Celebrity Colombia 10 años, se robaron las miradas al desfilar en la pasarela “Toscano”.

Ambos lucieron atuendos elegantes de un solo tono, destacando por la seguridad y fluidez con la que se desenvolvieron en el escenario.

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La propuesta fue recibida con elogios por parte de los asistentes, quienes celebraron esta nueva faceta en la carrera de los artistas.

La naturalidad con la que asumieron el reto de desfilar evidenció su capacidad de adaptación y su interés por explorar nuevas formas de expresión. Más allá de la moda, los actores también han compartido proyectos personales.

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¿Jorge Enrique Abello y Raúl Ocampo tienen un libro juntos?

Uno de ellos es el libro La despedida, escrito en conjunto, que aborda cómo afrontar la pérdida de seres queridos y encontrar herramientas para seguir adelante.

La publicación se convirtió en un homenaje a la expareja de Ocampo, Alejandra Villafañe, quien falleció tras enfrentar graves problemas de salud.

En el plano personal, Raúl Ocampo también ha dejado ver que atraviesa un momento estable en su vida sentimental.

El actor mantiene una relación con Laura Dicelis, de quien no se conocen muchos detalles, pero que, según lo que muestran en redes sociales, es administradora de empresa y se mueve en el mundo de la moda.

El Bogotá Fashion Week 2026 se vivió como una experiencia que trascendió la pasarela. Durante tres días, la capital se convirtió en un epicentro creativo donde moda, cultura y negocios se entrelazaron para proyectar el talento colombiano hacia el mundo.

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