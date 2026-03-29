Los nombres de Alexa Torrex y Tebi Bernal, participantes de La casa de los famosos Colombia 3, no han parado de dar de qué hablar en el último tiempo por su 'shippeo' y la ruptura de la cantante con su prometido, Jhorman Toloza.

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Jhorman Toloza rompió el silencio en medio de lo que pasa entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 3

Alexa Torrex decidió terminar su compromiso con Jhorman Toloza en medio de una gala de La casa de los famosos Colombia, luego que fuese señalada y criticada por varios de sus compañeros por su aparente shippeo con Tebi Bernal.

Ante las cámaras, la cantante explicó que su decisión de terminar la relación no era por falta de amor hacia Jhorman, sino para protegerlo y evitar que se viera afectado por lo que se decía de ella y él en el reality.

Tras esta ruptura, Alexa y Tebi Bernal han tenido más acercamiento en la casa estudio y ambos no ocultan su atracción, no obstante, el deportista ha expresado sus dudas por su relación afuera y por no querer hacerle daño a ella.

Esta situación no ha sido ajena para Jhorman, quien recientemente rompió el silencio sobre cómo se siente y hasta dejó ver un chat.

Jhorman Toloza publicó chat en medio de polémica de Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

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¿Cuál fue el chat que reveló Jhorman Toloza en medio de lo que pasa entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Jhorman Toloza decidió revelar una foto de uno de sus chats, en el que un amigo cercano le envió un mensaje en medio del aparente complejo momento que pasa a nivel sentimental.

En esta conversación el prometido de la cantante mostró que su amigo le daba ánimo por todo lo que vivía y le aseguraba que no podía echar en saco roto todo lo que ha forjado.

Tranquilo, acuérdese que el tiempo de Dios es perfecto.

Según esta persona cercana a Jhorman todo lo que estaba pasando con Alexa Torrex era una prueba que Dios le estaba colocando a ambos.

Asimismo, le aseguraba que muchas personas que opinaban sobre su relación no sabía nada de ella y se basa en lo que sabían por el reality.

La gente vale huevo y sé que no le importa la gente si no lo que está pasando adentro de esa casa.

Frente a todas estas palabras que dejó ver en el chat, Jhorman dejó un "Amén", dejando ver que está tratando de buscarle el lado bueno a todo lo que vive en el último tiempo.



Por otra parte, en una dinámica de preguntas el influenciador frente a la pregunta de cómo se sentía en estos momentos aseguró que no la estaba pasando bien y que a pesar de todo seguía firme con su apoyo y compromiso con Alexa pese a que ella le hubiese terminado.