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Karola hizo particular petición a Yuli Ruiz tras su eliminación de La casa de los famosos; ¿qué le dijo?

Karola recogió las pertenencias de Yuli Ruiz tras su salida de La casa de los famosos Colombia y le hizo una particular petición.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karola le recoge las pertenencias a Yuli Ruiz.
Karola le recoge las pertenencias a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Karola le hizo una particular petición a Yuli Ruiz tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Karola le pide a Yuli Ruiz que le devuelva la ropa.
Karola le pide a Yuli Ruiz que le devuelva la ropa en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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Yuli estaba tan convencida de que no quedaba eliminada que no recogió todas sus pertenencias.

Alejandro Estrada intentó hacerlo, pero la cartagenera se lo impidió con palabras fuertes, asegurando que esa tarea la haría ella misma y no alguien que consideraba hipócrita.

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¿Qué petición le hizo Karola a Yuli Ruiz tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

El cruce de palabras dejó tensión en el ambiente, hasta que finalmente Karola recogió las cosas de la modelo paisa y aprovechó para recordarle que debía devolver los tacones que le había prestado porque no son de ella, aunque le obsequiaría una bata como recuerdo.

La escena generó múltiples reacciones entre los seguidores del programa, quienes no terminan de entender cómo se fortaleció tan rápido la relación entre Karola y Yuli, cuando hasta hace poco eran rivales dentro del juego.

Esa alianza, que parecía estratégica, terminó sin mayor efecto, pues Yuli salió de la competencia junto a Manuela Gómez, dos jugadoras que habían mostrado interés en unirse al grupo de Karola para enfrentar al cucuteño, su objetivo declarado en varias oportunidades.

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La eliminación de Yuli dejó un ambiente de sorpresa tanto en los participantes como en los televidentes.

La modelo paisa aseguró que no esperaba el resultado y que le sorprendió la manera en que el público percibió su juego.

Su última jugada fue dejar nominado a Valentino Lázaro, una decisión que no fue bien entendida por los demás, quienes pensaban que elegiría a Alejandro Estrada, con quien tuvo una relación amorosa marcada por conflictos.

Esa elección dejó dudas sobre su estrategia y sobre cómo planeaba avanzar en el reality.

La salida de Yuli y Manuela coincidió con la llegada de nuevos habitantes, lo que demuestra que la competencia está en constante movimiento.

¿Quién es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia 3?

Primero entraron Beba y Marilyn Patiño gracias al poder de la resurrección, y ahora se prepara el ingreso de Aura Cristina Geithner, actriz y cantante que promete revolucionar la convivencia.

Con tres ingresos y dos salidas recientes, los concursantes deben ajustar sus planes y alianzas cada semana, conscientes de que nada está asegurado en esta etapa del juego.

La casa más famosa del país sigue siendo un escenario de giros inesperados, donde las amistades, las rivalidades y las estrategias cambian de un momento a otro.

Karola no quedó contenta.
Karola no quedó contenta con la eliminación de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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