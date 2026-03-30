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Johnny Rivera presume su luna de miel en Dubái con Jenny López y causa revuelo por sus outfits

Johnny Rivera comparte imágenes de su luna de miel en Dubái junto a Jenny López y genera reacciones por sus atuendos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Johnny Rivera comparte románticas fotos en Dubái con Jenny López
Johnny Rivera y Jenny López se llevan las miradas tras mostrar fotos de su luna de miel en Dubái. (Foto: Canal RCN)

El cantante de música popular Johnny Rivera volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir nuevas imágenes de su luna de miel junto a su esposa, Jenny López.

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¿Dónde están disfrutando de su luna de miel Johnny Rivera y Jenny Lopez?

La pareja, que contrajo matrimonio hace poco más de un mes en un corregimiento cercano a Pereira, ha estado compartiendo algunos momentos de esta nueva etapa luego de su boda, la cual generó gran impacto por los detalles del evento y la asistencia de invitados.

Tras la ceremonia, ambos emprendieron un viaje por Europa, donde, además de disfrutar de algunos destinos, también cumplieron con compromisos laborales previamente adquiridos. Durante ese recorrido estuvieron acompañados por algunos familiares.

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Recientemente, el artista colombiano confirmó que ahora sí iniciaban oficialmente su luna de miel, la cual comenzó con un viaje a Dubái.

Johnny Rivera comparte románticas fotos en Dubái con Jenny López
Johnny Rivera y Jenny López se llevan las miradas tras mostrar fotos de su luna de miel en Dubái. (Foto: Canal RCN)

Desde allí, tanto Johnny Rivera como Jenny López han compartido diferentes publicaciones en sus redes sociales, en las que muestran algunos de los lugares que han visitado durante su estadía.

¿Qué mostraron Johnny Rivera y Jenny López sobre su luna de miel en Dubai?

En una de las imágenes que más llamó la atención, se observa a la pareja posando frente a uno de los edificios más representativos de la ciudad.

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En la fotografía, el cantante aparece con una camiseta blanca y pantalón oscuro, mientras que Jenny López luce un vestido blanco. El fondo deja ver parte del paisaje urbano característico de Dubái, con estructuras modernas y vistas cercanas al mar.

Para acompañar las publicación, Johnny Rivera escribió: “Disfrutando nuestra luna de miel. Te amo amorcito”.

Johnny Rivera comparte románticas fotos en Dubái con Jenny López
Johnny Rivera y Jenny López se llevan las miradas tras mostrar fotos de su luna de miel en Dubái. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Jenny López reaccionó a la publicación con varios emojis de rostro con corazones, lo que generó unas relaciones en redes sociales.

Como suele suceder, las imágenes generaron comentarios en redes sociales. Algunos usuarios no solo elogiaron el viaje de la pareja recién casada, sino que además de elogios para Jenny López tras su vestido blanco:

“Los outfits de @jennylopez_oficial todo que ver, ¡Hermosa!” o “Pero qué lindos están demasiado hermosos. Sigan disfrutando de todo lo bueno”, fueron algunos de los comentarios.

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