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¡Luto en la música colombiana! Falleció reconocido artista a causa de un infarto: ¿quién fue?

La música colombiana se vuelve a vestir de luto tras el fallecimiento de un artista colombiano tras un infarto en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en la música colombiana! Falleció reconocido artista a causa de un infarto: ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido artista que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido artista quien dejó un importante legado en el género vallenato en Colombia.

Por su parte, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes admiraron la amplia trayectoria profesional del cantante al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

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¿Quién fue el reconocido artista colombiano que falleció en las últimas horas?

¡Luto en la música colombiana! Falleció reconocido artista a causa de un infarto: ¿quién fue?
¿Cómo se confirmó el fallecimiento de Joche Zuluaga? | Foto: Freepik

El nombre de José Luis Zuluaga, más conocido como Joche Zuluaga, se ha convertido en tendencia mediane las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico al ser un gran acordeonero colombiano, sino que también, tras confirmarse su desafortunado fallecimiento en las últimas horas.

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La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte de un comunicado oficial compartido por la cuenta oficial de Instagram del Rincón del vallenato en la que cuenta con más de 701 mil seguidores, quienes expresaron las siguientes palabras:

“El acordeonero Joche Zuluaga murió hoy en Mompox - Bolívar, de un infarto. Zuluaga grabó el cantante Ramiro Padilla la canción ‘La dueña de mi suerte’ de Tico Mercado. Un gran éxito del vallenato”, dice el comunicado.

¡Luto en la música colombiana! Falleció reconocido artista a causa de un infarto: ¿quién fue?
Este fue el gran legado que dejó Joche Zuluaga en su amplia trayectoria profesional. | Foto: Freepik

Así también, la noticia fue confirmada mediante un comunicado compartido por parte de la Alcaldía de Mompox, quienes lamentaron el fallecimiento del cantante, quien dejó un importante legado, quienes expresaron las siguientes palabras:

“La Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Mompox lamenta profundamente el fallecimiento de José Luis Zuluaga de León, “Joche Zuluaga”, destacado acordeonero momposino que dedicó su vida a preservar y difundir nuestras tradiciones musicales”, agregó la Alcaldía de Mompox.

Según lo refleja el comunicado que compartió la alcaldía de Mompox, se evidencia que el acordeonero falleció tras sufrir un infarto en las últimas horas.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Joche Zuluaga a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Es clave mencionar que Joche Zuluaga dejó un importante legado a lo largo de su carrera tras demostrar su gran habilidad en el vallenato, en especial, por la canción ‘La dueña de mi suerte’, en la que adquirió gran popularidad.

Así también, tuvo la oportunidad de compartir escenario junto a reconocidos cantantes como Ramiro Padilla y otros más en los que llevó en alto su gran talento.

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