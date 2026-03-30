Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Westcol genera críticas tras decir que fue saboteado en el concierto de Blessd en Medellín

Westcol acusa a Blessd de sabotaje en Medellín y desata ola de críticas en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Westcol genera críticas tras decir que fue saboteado en el concierto de Blessd en Medellín
Westcol dice que Blessd lo saboteó en concierto y redes reaccionan sin filtro. (Fotos: AFP)

Este fin de semana se llevó a cabo el esperado concierto de Blessden el Estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín.

El evento reunió a miles de asistentes y contó con la presencia de varias figuras reconocidas, además de invitados especiales que acompañaron al artista en tarima.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Westcol sobre Blessd tras concierto en Medellín?

Entre los asistentes también llamó la atención la presencia de Manuela QM a quien se le vio compartiendo del evento.

La presentación del cantante de reguetón generó revuelo no solo por los artistas que lo acompañaron durante el show, sino también por un comentario que hizo el streamer Westcol, quien asistió al evento.

Artículos relacionados

A través de una reciente transmisión en vivo, Westcolafirmó que, según su percepción, su participación fue interrumpida antes de lo previsto.

Westcol genera críticas tras decir que fue saboteado en el concierto de Blessd en Medellín
Westcol dice que Blessd lo saboteó en concierto y redes reaccionan sin filtro. (Foto: AFP)

En un video que comenzó a circular en redes sociales, Westcol expresó: “por cierto el bendito me saboteó, yo quiero que ustedes sepan eso y lo digo aquí. No sé si alcanzó a sabotear a otro artista, pero a mí me saboteó, me saboteó feo porque mi show estaba apenas comenzando y me lo cortaron”.

También hizo una comparación con comida, señalando que lo suyo apenas era una entrada y que aún no llegaba el “plato fuerte”, como era de esperarse sus palabras generaron revuelo entre los internautas quienes criticaron al streamer

¿Por qué Westcol recibió críticas tras comentario de Blessd?

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. En diferentes publicaciones, algunos internautas respondieron a las palabras de Westcol señalando que el concierto correspondía a Blessd, conocido también como “El Bendito” con comentarios como: “después haces tu concierto” o “este era el show del Bendito” fueron algunas reacciones.

Artículos relacionados

Además, en varios videos que circularon tras el concierto, se pudo ver a Westcol entre el público con una actitud seria, un detalle que también fue mencionado por muchos usuarios en internet, aunque en varias ocasiones Westcol ha compartido que no es de conciertos.

Westcol genera críticas tras decir que fue saboteado en el concierto de Blessd en Medellín
Westcol dice que Blessd lo saboteó en concierto y redes reaccionan sin filtro. (Foto: AFP)

Lo cierto es que, al parecer, Westcol se sintió bastante incómodo luego de que no pudiera presentar al público en Medellín lo que tenía previsto durante el concierto de Blessd.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

¡Luto en la música colombiana! Falleció reconocido artista a causa de un infarto: ¿quién fue? Talento nacional

¡Luto en la música colombiana! Falleció reconocido artista a causa de un infarto: ¿quién fue?

La música colombiana se vuelve a vestir de luto tras el fallecimiento de un artista colombiano tras un infarto en las últimas horas.

J Balvin causó preocupación en redes al lanzarse de un tobogán de colores J Balvin

J Balvin se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿fue el mismo donde murió una joven?

J Balvin se lanzó de un tobogán de colores y generó preocupación entre sus seguidores, pues una joven murió en uno en Norte de Santander.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud - Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia. Pipe Bueno

Pipe Bueno estremeció El Campín con sentido homenaje a Yeison Jiménez: así se vivió el momento

Pipe Bueno y El Charrito Negro recordaron al cantante Yeison Jiménez durante un festival que se llevó a cabo la noche del pasado 28 de marzo.

Lo más superlike

Alejandro Palacio confesó que padece una enfermedad. Talento nacional

Reconocido cantante vallenato reveló la enfermedad que lo ha hecho engordar de manera desmedida

Reconocido cantante vallenato reveló que una enfermedad lo obligó a alejarse de los escenarios y cuidar más su salud.

Juanda Caribe contestó la primera llamada. La casa de los famosos

Los participantes reaccionaron a la noticia del nuevo habitante en La casa de los famosos Colombia 3

Luto en la música: Falleció músico de reconocida banda durante presentación en vivo Viral

¡Luto en la música! Falleció cantante de reconocida banda en presentación en vivo: ¿qué le pasó?

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta Salud y Belleza

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé