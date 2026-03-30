Westcol genera críticas tras decir que fue saboteado en el concierto de Blessd en Medellín

Este fin de semana se llevó a cabo el esperado concierto de Blessden el Estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín.

El evento reunió a miles de asistentes y contó con la presencia de varias figuras reconocidas, además de invitados especiales que acompañaron al artista en tarima.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Falleció reconocido actor dejó gran legado: así se confirmó

¿Qué dijo Westcol sobre Blessd tras concierto en Medellín?

Entre los asistentes también llamó la atención la presencia de Manuela QM a quien se le vio compartiendo del evento.

La presentación del cantante de reguetón generó revuelo no solo por los artistas que lo acompañaron durante el show, sino también por un comentario que hizo el streamer Westcol, quien asistió al evento.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex y Yuli Ruiz estrenan nuevo look en La casa de los famosos Colombia: así lucen ahora

A través de una reciente transmisión en vivo, Westcolafirmó que, según su percepción, su participación fue interrumpida antes de lo previsto.

Westcol dice que Blessd lo saboteó en concierto y redes reaccionan sin filtro. (Foto: AFP)

En un video que comenzó a circular en redes sociales, Westcol expresó: “por cierto el bendito me saboteó, yo quiero que ustedes sepan eso y lo digo aquí. No sé si alcanzó a sabotear a otro artista, pero a mí me saboteó, me saboteó feo porque mi show estaba apenas comenzando y me lo cortaron”.

También hizo una comparación con comida, señalando que lo suyo apenas era una entrada y que aún no llegaba el “plato fuerte”, como era de esperarse sus palabras generaron revuelo entre los internautas quienes criticaron al streamer

¿Por qué Westcol recibió críticas tras comentario de Blessd?

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. En diferentes publicaciones, algunos internautas respondieron a las palabras de Westcol señalando que el concierto correspondía a Blessd, conocido también como “El Bendito” con comentarios como: “después haces tu concierto” o “este era el show del Bendito” fueron algunas reacciones.

Artículos relacionados José Rodríguez José Rodríguez genera rumores de reconciliación con Yaya Muñoz tras video en la playa, ¿coincidencia?

Además, en varios videos que circularon tras el concierto, se pudo ver a Westcol entre el público con una actitud seria, un detalle que también fue mencionado por muchos usuarios en internet, aunque en varias ocasiones Westcol ha compartido que no es de conciertos.

Westcol dice que Blessd lo saboteó en concierto y redes reaccionan sin filtro. (Foto: AFP)

Lo cierto es que, al parecer, Westcol se sintió bastante incómodo luego de que no pudiera presentar al público en Medellín lo que tenía previsto durante el concierto de Blessd.