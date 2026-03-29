J Balvin se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿fue el mismo donde murió una joven?

J Balvin fue captado divirtiéndose mientras se lanzaba por un tobogán de colores, pero generó preocupación entre sus seguidores, quienes señalaron que se trataba del mismo lugar donde una joven de Norte de Santander perdió la vida tras realizar la misma actividad.

¿Cuál es el video que muestra a J Balvin lanzándose de un tobogán de colores y que generó preocupación?

En las últimas horas, varios videos de J Balvin lanzándose por un tobogán de colores se han viralizado en TikTok, generando preocupación entre sus seguidores. Muchos temían que el cantante pudiera lastimarse o incluso sufrir un accidente similar al de una joven que falleció en Norte de Santander.

J Balvin se lanzó de un tobogán de colores y generó preocupación y reacciones en redes. Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images / AFP)

En las imágenes, que ya acumulan miles de visualizaciones, se aprecia al artista paisa sujetándose con fuerza del flotador mientras expresa su nerviosismo por la actividad.

A pesar del miedo, J Balvin se lanzó y llegó ileso al final, lo que desató críticas en redes hacia los organizadores de la atracción, señalándolos de irresponsables por el riesgo que representaba, recordando el accidente de la joven que perdió la vida en un mismo tobogán.

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¿J Balvin se lanzó por el mismo tobogán de colores donde murió una joven?

A través de los comentarios, varios usuarios aseguraron que J Balvin se había lanzado por el mismo tobogán donde falleció una joven de 28 años.

No obstante, otros aclararon rápidamente que no se trataba del mismo lugar y que el cantante se había divertido en un tobogán ubicado en Pereira, cerca del aeropuerto, descartando cualquier relación con el trágico accidente.

Asimismo, algunos aprovecharon el momento para manifestar que no querían que nada le sucediera al antioqueño, y en tono de broma comentaron que el parque de atracciones parecía querer dejarlos sin su artista favorito.

Los fans de J Balvin temieron que el cantante se hubiera lanzado por el mismo tobogán donde, días atrás, una joven perdió la vida. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

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¿Quién fue la mujer que murió tras lanzarse de un tobogán de colores?

Se trata de Camila García Manrique, de 28 años, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en un tobogán extremo de un parque en Chinácota, Norte de Santander. Mientras descendía, la joven perdió el control y sufrió un fuerte impacto que le provocó lesiones fatales.

Las autoridades confirmaron que la causa de la muerte fueron traumas internos severos ocasionados por el accidente. Tras el hecho, el parque fue cerrado temporalmente mientras se investigan las circunstancias y se determinan responsabilidades.