Valentino Lázaro sorprendió recientemente en La casa de los famosos Colombia 3 al sincerarse sobre si realmente siente algo por Alejandro Estrada.

¿Le gusta Valentino Lázaro a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

En las últimas horas, el creador de contenido y bailarín Valentino Lázaro sorprendió en La casa de los famosos Colombia al abrir su corazón y hablar sin filtros sobre lo que siente por Alejandro Estrada.

Valentino Lázaro confesó si realmente le gusta Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Todo surgió tras la fiesta temática de vaqueros emitida el 28 de marzo, cuando Valentino aprovechó un momento a solas para preguntarle a Alejandro si alguna vez había tenido algún acercamiento o interés por hombres.

Ante la inquietud, Estrada fue claro al asegurar que nunca ha sentido esa curiosidad. Incluso, explicó que, aunque tiene amigos diversos, su orientación no ha ido más allá de eso.

Sin embargo, la conversación no quedó ahí. Valentino fue más directo y le comentó que, junto a Tebi Bernal, habían llegado a la conclusión de que a él le gustaba Alejandro, dejando en el aire una tensión que no pasó desapercibida.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada a la declaración de Valentino Lázaro?

El actor se mostró sorprendido por las declaraciones de Valentino y aseguró que Tebi ya le había insinuado algo similar, por lo que en ese momento quedó sin palabras.

Tras escuchar su reacción, Valentino tomó la palabra y explicó que suele sentirse atraído por hombres menores y por tener el control en la relación, añadiendo que percibía en Alejandro una personalidad también dominante.

En esa misma línea, confesó que durante todo el día había estado cuestionándose su propio interés por el actor de 46 años, dejando ver que el tema no le había sido indiferente.

Posteriormente, Estrada le dejó ver al influencer que no tendría problema en que sientiera gusto hacía él, pues entendía que esto podría desarrollarse en medio del encierro.

Alejandro Estrada dejó ver su punto de vista ante la declaración de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron en redes a la declaración de Valentino Lázaro a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de los comentarios, varios seguidores del programa de Canal RCN reaccionaron en redes sociales y aseguraron que la confesión del bogotano hacia Estrada los tomó por sorpresa.

Incluso, algunos recordaron que esto podría explicar por qué Valentino arremetía con fuerza contra él y contra Yuli cuando eran pareja dentro del reality.

Por otro lado, hubo quienes se lo tomaron con humor y señalaron que les gustaría ver un "shippeo" entre ambos participantes, dejando ver el interés que ha despertado esta inesperada dinámica.