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Joven causa furor en redes sociales por su impresionante parecido con Richard Ríos

Un joven ha llamado la atención en redes sociales por su impresionante parecido con el futbolista colombiano Richard Ríos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Joven genera sensación en redes sociales por su parecido con Richard Ríos
Joven causa sensación en redes por su impresionante parecido con el deportista Richard Ríos. (Foto: Chris Coduto / AFP)

En plena antesala mundialista, un joven ha captado la atención en redes sociales al volverse viral por su sorprendente parecido con el jugador de la Selección Colombia, Richard Ríos.

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¿Quién es el joven que ha llamado la atención en redes sociales por su impresionante parecido con Richard Ríos?

El usuario de TikTok Luquitas0631 se ha vuelto viral en las últimas semanas tras compartir contenido en el que deja ver su admiración por el centrocampista de la Selección Colombia, Richard Ríos.

Richard Ríos tiene su doble exacto
Joven causa furor en redes por su impresionante parecido con Richard Ríos. (Foto: Chris Coduto / AFP)

Radicado en España, el joven ha llamado la atención de miles de usuarios al mostrar un sorprendente parecido con el futbolista, luciendo un corte de cabello similar.

Sin embargo, lo que más destaca es su rostro, cuyas facciones recuerdan notablemente a las del antioqueño.

Aun así, existe una diferencia evidente entre ambos: el tono de piel, ya que Ríos es de tez más morena, mientras que el joven tiene una piel más clara.

Pese a ello, su contenido ha causado furor en redes sociales, donde muchos aseguran que es prácticamente idéntico al jugador paisa.

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¿Cómo han reaccionado en redes al doble de Richard Ríos?

A través de los comentarios en su cuenta de TikTok, donde ya supera los 120 mil seguidores, Luquitas ha recibido miles de elogios por su notable parecido con el jugador de 25 años.

De hecho, algunos usuarios han llegado a bromear diciendo que podría ser su hermano, mientras que otros aseguran que incluso resulta más atractivo que el propio Richard.

Dios cuando se puso las gafas, pensé que era Richard 😍", "Para mí es más lindo que Richard" y "Se parece demasiado a Richard Ríos", solo fueron algunos de los mensajes que recibió.

Joven genera furor en redes por su parecido con Richard Ríos
Joven en TikTok recibió miles de elogios por su impresionante parecido con el jugador Richard Ríos. (Foto: Raúl Arboleda / AFP)

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¿Richard Ríos ha reaccionado al joven que se hizo viral por su parecido con él?

Hasta el momento, Richard Ríos no se ha pronunciado sobre el joven que se ha hecho viral por su gran parecido con él. A pesar de que el creador de contenido lleva tiempo publicando videos mostrando sus similitudes, el futbolista no ha reaccionado públicamente.

Esto ocurre incluso cuando varios usuarios en redes sociales lo han etiquetado en repetidas ocasiones para llamar su atención y buscar una respuesta frente a su “doble” en internet.

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