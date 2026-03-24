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Ella es Valentina Rendón, actual pareja del futbolista Matías Mier, exesposo de Melissa Martínez

Melissa Martínez compartió cómo superó su divorcio y Matías Mier hoy disfruta de una nueva vida con Valentina Rendón.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Melissa Martínez confesó que se divorció de Matías Mier por infidelidad.
Melissa Martínez confesó que se divorció de Matías Mier por infidelidad. (Foto de Matías Mier - Juan Barreto/AFP) (Foto de Melissa Martínez Canal RCN)

Tras las polémicas declaraciones de la presentadora deportiva Melissa Martínez sobre su divorcio con el futbolista Matías Mier y una supuesta infidelidad, se reveló quién es la actual pareja del deportista y por quién habría terminado su matrimonio con la barranquillera.

Matías Mier actualmente tiene un hijo.
Matías Mier actualmente tiene un hijo con Valentina Rendón. (Foto de Freepik)

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¿Quién es Valentina Rendón, pareja actual de Matías Mier, exesposo de Melissa Martínez?

Según se conoció en redes sociales, la nueva pareja de Matías es Valentina Rendón, comunicadora en prensa deportiva, con quien vive actualmente en Indonesia junto a su pequeño hijo producto de esta unión.

Aunque la pareja ha intentado mantenerse lejos del foco mediático, las recientes publicaciones en redes sociales han avivado la controversia.

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Valentina compartió una fotografía de Mier acompañada de un mensaje irónico en el que lo llamó “el peor hombre del mundo”. Para muchos internautas, esta publicación fue interpretada como una indirecta hacia Melissa, justo después de que la presentadora revelara detalles de la separación.

Por su parte, Matías Mier también se pronunció con una imagen en la que incluyó la canción “Ya supérame” del Grupo Firme, gesto que fue visto como una manera de restarle importancia a las palabras de su exesposa.

¿Qué dijo Melissa Martínez sobre su divorcio con Matías Mier?

La presentadora barranquillera relató que lo más doloroso de la ruptura fue la exposición mediática que recibió el caso.

Según su versión, la infidelidad quedó confirmada a través de una fotografía publicada en un portal de entretenimiento.

Melissa aseguró que nunca recibió una disculpa por parte del futbolista y que él simplemente decidió alejarse sin negar nada.

Martínez explicó que, tras la separación, buscó ayuda profesional y asistió a terapia para superar el difícil momento.

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A pesar de la situación, nunca dejó de cumplir con sus compromisos laborales, lo que considera clave para mantenerse firme y poder hablar hoy del tema sin sentirse afectada.

Actualmente, Melissa Martínez continúa consolidando su carrera en los medios como panelista de un importante programa deportivo, donde se ha destacado por su profesionalismo y conocimiento en el ámbito futbolístico.

A pesar de la polémica que rodeó su separación, la presentadora ha mantenido un perfil firme y enfocado en su trabajo, evitando que su vida personal opaque sus logros profesionales.

 

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