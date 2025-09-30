Los memes y reacciones que dejó el autogol de Richard Ríos con el Benfica en la Champions

El jugador colombiano Richard Ríos se ha apoderado de las tendencias desde la tarde del 30 de septiembre luego de un 'autogolazo' contra el Chelsea en la UEFA Champions League.

¿Cuál fue el autogol de Richard Ríos en la UEFA Champions League con el Benfica?

El Benfica visitó al Chelsea en Stamford Bridge por la segunda fecha de la Champions League con la necesidad de llevarse sus primeros tres puntos tras su derrota en la primera jornada contra el FK Qarabağ Agdam.

La novedad para los colombianos era que Richard Ríos había vuelto a la alineación titular del equipo para este importante partido en el que Mourinho regresaba a uno de los estadios más importante en su carrera.

Richard empezó el partido mostrándose participativo en defensa y ataque, tanto así que tuvo una de las primeras ocasiones para abrir el marcador a favor de su equipo.

Sin embargo, al minuto 18 del primer tiempo el volanto colombiano intentó anticiparse y despejar un balón centrado por Alejandro Garnacho con la mala fortuna que al intentar despejar el balón lo acabó metiendo en el arco de su compañero.

¿Cómo reaccionó Richard Ríos tras anota el autogol con el Benfica vs. Chelsea?

Richard Ríos se mostró bastante molesto consigo mismo tras anotar este autogol que le dio al final la victoria al equipo de Londres.

El jugador de la Selección Colombia intentó durante todo el partido reivindicarse con sus compañeros e hinchada, pero no logró revertir ese gol en contra que desafortunadamente hizo.

Al minuto 77 del segundo tiempo, el técnico portugués José Mourinho decidió sacarlo de la cancha, terminando así el partido para el volante colombiano, quien en la banca de suplentes se mostró bastante bravo por su autogol y derrota de su equipo.

Richard Ríos molesto tras anotar autogol en la Champions League. (Adrian Dennis)

¿Qué reacciones provocó el autogol de Richard Ríos con el Benfica vs. Chelsea?

La vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge, el estadio en el que salió varias veces campeón de la Premier League y otros trofeos internacionales no fue como esperaba.

El conocido 'Special One' se llevó una dura derrota y el señalado fue nada más y nada menos que el colombiano Richard Ríos por su autogol.

En la prensa portuguesa e internacional varios titulares fueron en contra del volante colombiano, dejando ver la molestia con él.

Asimismo, algunos fanáticos portugueses se mostraron irónicos con lo sucedido con Richard Ríos y dejaron varios memes en redes sociales como X en donde expresaron frases como "debutó Richard Ríos con gol, en propia puerta".