¿La nueva canción de Altafulla, 'Paila', es para Karina García? Esta es la letra

Ayer, 29 de septiembre, Karina García sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado oficial en el que confirmaba su separación del cantante Altafulla.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los fanáticos de la pareja lamentaron el fin de su relación, que había nacido frente a las cámaras de La Casa de los Famosos.

Hoy, 30 de septiembre, Altafulla se presentó en el programa matutino Buen Día Colombia, donde no solo habló de la ruptura, sino que también aprovechó para estrenar en vivo su nueva canción, titulada “Paila”.

Altafulla habla en Buen Día Colombia sobre su separación con Karina García. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Altafulla sobre su nueva canción?

Durante la entrevista, los presentadores no dudaron en preguntarle por el fin de su relación con Karina, revelada apenas unas horas antes.

Lejos de evitar el tema, el artista se refirió con cariño a la modelo paisa, asegurando que se sentía agradecido por lo que vivieron juntos y recordando que varias de sus composiciones han estado inspiradas en ella.

No es la primera vez que Altafulla decide expresar sus sentimientos a través de la música. Luego de consagrarse como ganador de La Casa de los Famosos, el cantante sorprendió con el lanzamiento de la canción “Un coleto como yo”, un tema que dedicó directamente a Karina García, la modelo paisa con quien vivió una mediática relación dentro y fuera del reality.

En esa canción, Altafulla narraba cómo, a pesar de las críticas externas y de las diferencias de estilo de vida, ambos lograron construir una relación sólida.

El artista se mostraba orgulloso de su identidad como “coleto”, término que en Colombia hace referencia a una persona de barrio o a alguien que se desenvuelve en la escena cultural alternativa, y que terminó siendo un rasgo que enamoró a Karina.

Ahora, con el lanzamiento de “Paila”, el artista reveló que esta canción también fue escrita para Karina, pero en un momento en el que aún estaban juntos.

Según explicó, sus sentimientos no han cambiado a pesar de la separación, y el tema es un reflejo de lo que vivieron y de lo que todavía siente.

Altafulla confesó que sus sentimientos a Karina no han cambiado. (Foto Canal RCN)

¿Cómo dice la canción de Altafulla para Karina?

"Paila” es un tema que habla de amor, de química y de la intensidad de una relación que comenzó bajo la mirada del público. En sus versos, Altafulla deja claro lo importante que fue Karina para él y cómo su historia juntos marcó un capítulo inolvidable en su vida.

En la canción, el artista recuerda los inicios de su romance en La Casa de los Famosos 2, donde la relación se convirtió en una de las más comentadas tanto dentro como fuera del reality. Más allá del ritmo urbano, el mensaje es claro: Karina fue su musa y gran inspiración.

“Porque después de tanto ya tú eres mía y ya no te suelto. Desde que nos conocimos lo hicimos y sabes que no me arrepiento, por esa misma razón eres la culpable de todo lo que siento”, canta en uno de los fragmentos.

Otras partes de la canción dicen:

“Yo sé lo que yo tengo, a esos bobos diles hasta luego. Prohibido que alguien me le tire porque ahora le toca mirarnos de lejos”. “Hay feeling entre tú y yo, la química entre los dos se nota que no es ficción [...] Amarte más no puedo… me hiciste tocar las nubes”.



Con este lanzamiento, Altafulla deja claro que su música sigue siendo un reflejo de su vida personal y de los sentimientos que marcaron su historia de amor con la modelo paisa. A pesar de la reciente ruptura, sus composiciones mantienen viva la huella de esa relación que cautivó a millones de seguidores desde su inicio en La Casa de los Famosos 2.