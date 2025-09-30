Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hallan sin vida al estilista de Ángela Aguilar en México; estas fueron sus últimas publicaciones

El estilista de Ángela Aguilar fue hallado sin vida afuera de su salón en Polanco; investigan las causas del ataque.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar
Esto se sabe de la muerte de Miguel de la Mora el estilista de Ángela Aguilar. (Foto: AFP)

La madrugada del 30 de septiembre, Miguel Ángel de la Mora Larios, estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os, fue hallado sin vida afuera de su salón ‘Micky’s Hair’ en Polanco, Ciudad de México.

¿Qué le pasó a Miguel de la Mora estilista de Ángela Aguilar?

Horas antes de la muerte, De la Mora compartió varias historias en Instagram que mostraban su rutina diaria.

Inició con videos de su entrenamiento en el gimnasio y su café matutino, seguido de un anuncio junto a una influencer, en el que promocionaban extensiones y una experiencia en su salón.

Además, el estilista mostró algunas obras de arte disponibles en su salón, mencionando que todas las piezas estaban a la venta para clientes interesados.

En sus palabras: “Ya estamos trabajando, estamos empezando el día, hoy será un día muy pesado”. Estas publicaciones se volvieron virales tras conocerse su fallecimiento.

Medios internacionales dieron a conocer que el estilista se encontraba frente a su establecimiento.

Muere Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar
Esto se sabe de la muerte de Miguel de la Mora el estilista de Ángela Aguilar. (Foto: AFP)

Mientras que las autoridades mexicanas reportaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta atentaron contra el joven de 28 años, quien falleció instantáneamente en el lugar.

Según la información oficial, no se trató de un asalto, sino de un evento directo contra el estilista; por el momento se desconocen los motivos o más detalles, mientras avanza la investigación. Ni tampoco se han dado a conocer sobre los posibles responsables del hecho.

¿Quién era Miguel Ángel de la Mora, el estilista de celebridades como Ángela Aguilar?

Era originario de Jalisco, Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, era propietario de dos salones en Polanco y Zapopan.

Su interés por la belleza surgió tras participar en talleres especializados, lo que lo llevó a abrir su primer establecimiento de belleza en la ciudad de México.

A los 28 años, se convirtió en un referente en su arte, atendiendo a celebridades e influencers mexicanas, entre ellas la reconocida cantante Ángela Aguilar.

Su perfil de Instagram superaba los 168 mil seguidores, donde promovía servicios, testimonios y la experiencia de sus salones. Su muerte ha generado conmoción en el mundo del entretenimiento y entre su comunidad de seguidores.

Muere Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar
Esto se sabe de la muerte de Miguel de la Mora el estilista de Ángela Aguilar. (Foto: AFP)
