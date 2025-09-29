Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

El periodismo lamenta la partida del reconocido presentador de entretenimiento, recordado con emotivos mensajes tras su fallecimiento.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El periodista hizo parte de CNN en Español durante 12 años. (Foto: Freepik)

El periodismo y la televisión se visten de luto tras confirmarse este domingo 28 de septiembre la muerte de un reconocido presentador y periodista de entretenimiento de CNN en Español.

¿Quién es el presentador de CNN en Español que falleció?

Este domingo 28 de septiembre, el presentador Rey Rodríguez informó en el noticiero Mirador Mundial el fallecimiento de su colega Javier Merino, a los 51 años.

Durante más de 12 años, Merino formó parte de CNN en Español, donde se consolidó como una figura esencial en la cobertura de entretenimiento. Su labor como periodista, presentador y creador de contenido dejó una huella imborrable entre sus compañeros y en la audiencia que lo siguió.

¿De qué falleció Javier Merino, conductor de CNN en Español?

Hasta el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento del periodista; sin embargo, su partida ha generado una profunda tristeza en el gremio y entre los seguidores que siempre admiraron su dedicación como reportero.

Ante la noticia, colegas del medio y personas cercanas recurrieron a las redes sociales para despedirlo, compartiendo emotivos mensajes que resaltan su entrega, profesionalismo y entrega por el periodismo.

Su partida me deja con una tristeza enorme, y al mismo tiempo me recuerda que estamos de prestado en este mundo. Que hay que vivir en Fast Forward, cumpliéndonos los sueños sin postergarlos", escribió la exconductora del canal Alejandra Oraa.

Murió el reconocido presentador de entretenimiento Javier Merino
El fallecimiento del periodista de espectáculos dejó un gran vacío entre sus colegas. (Foto: Freepik)

¿Quién era Javier Merino y cuál fue su trayectoria en televisión?

Javier Merino fue un comunicador mexicano que dejó una huella importante en CNN en Español, donde cubrió grandes eventos como el Festival Viña del Mar y tuvo la oportunidad de entrevistar a reconocidas figuras de la música, entre ellas Paulina Rubio, Kenia Os y otras celebridades del entretenimiento.

Según lo reflejaba en su perfil de X, Merino también fue ganador de varios Latin Podcast Awards entre 2018 y 2022, consolidando su talento en el mundo digital.

Además, compartía con frecuencia su gusto por los esquites, un popular antojito mexicano elaborado con granos de maíz cocidos, acompañados de mayonesa, queso, chile en polvo y limón, que forman parte de la identidad gastronómica del país.

