Valentino Lázaro lanzó fuertes críticas a Yina Calderón por videos filtrados de José Rodríguez

La polémica entre Yina Calderón y José Rodríguez ha escalado a manos del tiktoker Valentino Lázaro, quien ha dado su opinión arremetiendo contra la empresaria por su manera infantil de pelear en redes sociales.

¿Qué le dijo Valentino Lázaro a Yina Calderón?

Valentino, quien ahora hace parte del equipo de pódcast de Dímelo King, ha arremetido contra la creadora de contenido al asegurar que su manera de discutir con otros influencers es fuera de lugar y despectiva.

De acuerdo con Lázaro, Yina se ha abanderado de la comunidad LGBTIQ+ para atacar a José Rodríguez y hacer que su identidad quede en duda.

Valentino Lázaro aseguró que las maneras de pelear de Yina Calderón son infantiles. (Foto: Canal RCN)

Todo esto a raíz de que en días pasados, Calderón reveló unos chats que comprometen al exhabitante de La casa de los famosos Colombia, relacionándose con unas modelos trans.

Asimismo, para el tiktoker, el discurso con el que debatió Yina deja ver su falta de conocimiento sobre estos temas de la comunidad gay.

Además, le recalcó que aunque le tenía un aprecio especial, iba a defender a José a capa y espada.

José es mi familia, y si te metes con él te vas a tener que ver con mi lengua. Y yo no hablo estup1deces, ni estereotipos. Yo te debato moral, coherencia y autenticidad, cosa que te falta. Por eso todas ustedes están mandadas a recoger", expresó.

¿Cómo le respondió Yina Calderón a Valentino Lázaro?

Por ahora, la influencer bogotana no ha dado declaraciones respecto a las fuertes críticas que recibió por parte del tiktoker.

Sin embargo, sus fans no dudan de que pronto lo haga, debido a que Yina le gusta debatir contra quien la mencione.

Yina Calderón ha guardado silencio ante las declaraciones de Valentino Lázaro. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la polémica entre Yina Calderón y José Rodríguez?

La empresaria encendió las redes sociales al revelar que el creador de contenido fitness se había relacionado en su pasado con unas mujeres trans, e incluso mencionó a una de ellas, quien salió a desmentir su versión.

Ante esto, Yaya Muñoz, quien es la actual pareja de Rodríguez, también se involucró en la contienda atacando a Yina por sus mentiras.

No obstante, la influencer no se quedó con que la catalogaran de mentirosa y publicó unos chats que evidencian con videos incluidos supuestamente cómo José quedaba en verse con una modelo trans, quien es amiga de Calderón.