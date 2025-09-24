Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro lanzó fuertes críticas a Yina Calderón por videos filtrados de José Rodríguez

Valentino Lázaro dejó ver su opinión sobre la manera en que Yina Calderón arremetió contra José Rodríguez: "es una niña de 6 años".

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Valentino Lázaro no dudó arremeter contra Yina Calderón por el polémico tema de José Rodríguez. (Fotos: Canal RCN)

La polémica entre Yina Calderón y José Rodríguez ha escalado a manos del tiktoker Valentino Lázaro, quien ha dado su opinión arremetiendo contra la empresaria por su manera infantil de pelear en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Valentino Lázaro a Yina Calderón?

Valentino, quien ahora hace parte del equipo de pódcast de Dímelo King, ha arremetido contra la creadora de contenido al asegurar que su manera de discutir con otros influencers es fuera de lugar y despectiva.

De acuerdo con Lázaro, Yina se ha abanderado de la comunidad LGBTIQ+ para atacar a José Rodríguez y hacer que su identidad quede en duda.

Valentino Lázaro tildó a Yina Calderón de infantil
Valentino Lázaro aseguró que las maneras de pelear de Yina Calderón son infantiles. (Foto: Canal RCN)

Todo esto a raíz de que en días pasados, Calderón reveló unos chats que comprometen al exhabitante de La casa de los famosos Colombia, relacionándose con unas modelos trans.

Asimismo, para el tiktoker, el discurso con el que debatió Yina deja ver su falta de conocimiento sobre estos temas de la comunidad gay.

Además, le recalcó que aunque le tenía un aprecio especial, iba a defender a José a capa y espada.

José es mi familia, y si te metes con él te vas a tener que ver con mi lengua. Y yo no hablo estup1deces, ni estereotipos. Yo te debato moral, coherencia y autenticidad, cosa que te falta. Por eso todas ustedes están mandadas a recoger", expresó.

Artículos relacionados

¿Cómo le respondió Yina Calderón a Valentino Lázaro?

Por ahora, la influencer bogotana no ha dado declaraciones respecto a las fuertes críticas que recibió por parte del tiktoker.

Sin embargo, sus fans no dudan de que pronto lo haga, debido a que Yina le gusta debatir contra quien la mencione.

Valentino Lázaro tildó a Yina Calderón de infantil
Yina Calderón ha guardado silencio ante las declaraciones de Valentino Lázaro. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la polémica entre Yina Calderón y José Rodríguez?

La empresaria encendió las redes sociales al revelar que el creador de contenido fitness se había relacionado en su pasado con unas mujeres trans, e incluso mencionó a una de ellas, quien salió a desmentir su versión.

Ante esto, Yaya Muñoz, quien es la actual pareja de Rodríguez, también se involucró en la contienda atacando a Yina por sus mentiras.

No obstante, la influencer no se quedó con que la catalogaran de mentirosa y publicó unos chats que evidencian con videos incluidos supuestamente cómo José quedaba en verse con una modelo trans, quien es amiga de Calderón.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla, Karina García Altafulla

¿Altafulla se irá para otro reality y qué pasará con Karina García? Mencionaron a otra mujer

Atafulla no está cerca de Karina García, así que reveló sus intenciones y habló de un romance aparte de la modelo.

Dayana Angulo, Miss Casanare reveló los difíciles momentos de su pasado. Talento nacional

Dayana Angulo, Miss Casanare revela cómo enfrenta los momentos difíciles: esto dijo

Dayana Angulo, Miss Casanare compartió emotiva reflexión tras los complicados momentos que vivió en el pasado.

El tierno momento en que la hija de Rigo rescata una zarigüeya Rigoberto Urán

VIDEO | El tierno momento en que Carlota, hija de Rigoberto Urán rescata a una zarigüeya bebé

Un video mostró a la hija de Rigo cuidando a una zarigüeya y aprendiendo sobre respeto a la vida animal.

Lo más superlike

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier

Alejandro Fernández rompió el silencio sobre el beso viral entre su madre Doña Cuquita y su tío Javier.

Miss Universe Colombia, el reality está a punto de llegar a su gran final. No te lo pierdas. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: ¿dónde y cuándo ver la gran final?

Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara compartió en redes los primeros preparativos para la llegada de su primera hija

Falleció joven influencer de 14 años tras diagnóstico de cáncer. Talento internacional

Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?