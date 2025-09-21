Yaya presumió el romántico regalo de José Rodríguez en medio del escándalo con Yina Calderón

Este sábado 20 de septiembre, se celebró el día del Amor y la Amistad en Colombia, una fecha en la que las parejas y los amigos aprovecharon para expresar su cariño por medio obsequios cargados de cariño.

¿Cuál fue el regalo que José Rodríguez le dio a Yaya Muñoz para Amor y Amistad?

José Rodríguez,quien recientemente se encuentra en medio de la polémica, no quiso dejar pasar por alto esta celebración para manifestarle su amor a Yaya Muñoz, su actual pareja y con quien se ha dejado ver bastante enamorado.

Ante el emotivo gesto, Yaya no dudó en revelar en redes sociales el regalo que le hizo su novio como una muestra del gran momento que viven como pareja.

“Paso para presumirles mis flores que me llegaron ayer”, escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en una de sus recientes historias en su cuenta oficial de Instagram.

Allí, la modelo e influenciadora, compartió los detalles del ramo en el que se aprecian rosas rojas, amarillas, naranjas y blancas, además de una corta pero sentida dedicatoria en la que José le ratificó sus sentimientos: “Te amo mi reina, feliz día de amor y amistad”, escribió.

Este fue el regalo que Yaya Muñoz recibió de José Rodríguez. Foto | Canal RCN.

¿Por qué José Rodríguez está en el centro de la polémica?

La publicación de Yaya del obsequio que le hizo Rodríguez llega en medio del revuelo que ha generado la publicación de Yina Calderónen la que filtró unos supuestos chats en los que, según ella, expuso la conversación del también exparticipante con una mujer trans.

Yaya Muñoz presumió el regalo que recibió de José Rodríguez. Foto | Canal RCN.

Y es que, en días anteriores, la misma empresaria de fajas lanzó fuertes acusaciones en contra de Rodríguez, situación que llevó a que muchos cuestionaran la veracidad de sus palabras, por lo que en las últimas horas no dudó en hacer dicha filtración para no quedar como una “mentirosa”.

Ante el escándalo que este tema ha provocado, la pareja de exparticipantes del reality no dudó en pronunciarse al respecto, y aunque no se refirieron puntualmente a los chats, si dejaron ver por medio de un video, que, pese a las dificultades y comentarios ellos están mejor que nunca, “Dios, respeto, cuidar y amar”, señalaron.

Por ahora, todo parece indicar que ninguno de los dos contempla hablar sobre lo sucedido, pues con su reciente aparición mostraron que más allá de la opinión de los demás, lo importante es la relación que han venido construyendo.