Karina García fue sorprendida con simbólico regalo por parte de su fandom, ¿de qué se trata?

Karina García, quien con frecuencia da de qué hablar en redes sociales, nuevamente apareció y esta vez para presumir el noble gesto que tuvo su fandom en el mes de amor y amistad, pues como una muestra de cariño quisieron hacerle llegar un detalle para no dejar pasar por alto esta fecha especial.

¿Cuál fue el emotivo regalo que recibió Karina García por parte de su fandom?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido acumula millones de seguidores, reveló cómo el team que se ha autodenominado como ‘Karifulla’, decidió sorprenderla al enviarle un ramo de flores amarillas que acompañaron con una emotiva carta.

El obsequio, que además de ser una iniciativa por ser estar en el mes del Amor y la Amistad en Colombia, también se hizo este domingo 21 de septiembre, una fecha en la que, desde hace un tiempo, las personas regalan flores amarillas, detalle que hace alusión al inicio de la primavera en el hemisferio sur, estación que se asocia a la renovación y que también conectaron con el momento en el que se encuentra Karina.

“Por eso mi Reina, hoy con muchísimo amor quisimos hacerte llegar estas rosas amarillas como símbolo de tu renacimiento, y evolución. Queremos decirte que estamos orgullosos de lo mucho que has evolucionado”, son las palabras que se pueden leer en el mensaje.

Karina García fue sorprendida por regalo de su fandom. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Karina García fue sorprendida con flores amarillas por su fandom?

Así mismo, los fanáticos de la influencer antioqueña, no perdieron la oportunidad para expresar todo su amor con palabra en las que exaltaron su proceso como persona y cada uno de los logros que ha alcanzado a lo largo de estos últimos meses, además, manifestaron sentirse orgullosos por cada uno de sus pasos y la manera en la que ha sabido sobreponerse frente a los obstáculos.

Fandom de Karina García la sorprendió con emotivo regalo. Foto | Canal RCN.

“Te amamos muchísimo y estamos aquí para protegerte, apoyarte, acompañarte en todos tus proyectos, y sobre todo para seguir defendiéndote”, señalaron.

Por último, el team ‘Karifulla’ le recordó a la empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, que están desde ya enviándole la mejor energía y apoyo para lo que será su enfrentamiento en el ring de boxeo contra la mexicana Karely Ruiz.

“Seguimos modo boxeo, estamos contigo en esto, confiamos en tus esfuerzos”, es la frase con la que culmina la sentida carta.