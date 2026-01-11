Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rigoberto Urán despide a Yeison Jiménez con emotivo mensaje tras su fallecimiento

Rigoberto Urán recordó a Yeison Jiménez con un video y un mensaje cargado de dolor, fe y gratitud tras su fallecimiento.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Rigoberto Urán compartió un video junto a Yeison Jiménez durante uno de sus conciertos.
Rigoberto Urán compartió un video junto a Yeison Jiménez durante uno de sus conciertos. Foto Canal RCN

La muerte de Yeison Jiménez sigue generando reacciones cargadas de emoción en distintos ámbitos del país, y esta vez, fue Rigoberto Urán quien conmovió a miles de seguidores al compartir un mensaje para despedir al artista de música popular

A través de un video, mostró algunos fragmentos grabados durante uno de los conciertos de Yeison Jiménez, disfrutando del espectáculo entre el público, cantando, sonriendo y compartiendo de cerca con el artista.

¿Cómo fue el mensaje con el que Rigoberto Urán se despidió de Yeison Jiménez?

El texto que acompañó la publicación reflejó el impacto emocional que dejó la noticia, Rigoberto Urán habló de ese brindis por la vida que, sin saberlo, quedó marcado para siempre.

Reconoció que hoy ese recuerdo duele y que cobra un significado distinto frente a la muerte del cantante, y elevó una oración no solo por Yeison Jiménez, sino también por su familia y por todas las personas que hoy enfrentan el vacío del equipo completo.

Rigoberto expresó un agradecimiento sincero, cargado de respeto y admiración, que fue recibido con miles de reacciones por parte de seguidores que se sintieron identificados con ese sentimiento de despedida.

¿Qué significado tuvo el recuerdo compartido por Rigoberto Urán?

Más allá del mensaje escrito, el video publicado evidenció la cercanía que existió entre ambos, pues no se trató de una despedida distante, sino de un testimonio personal que mostró a Yeison Jiménez en su faceta más genuina, sobre el escenario, conectando con el público y compartiendo momentos de celebración.

Rigoberto Urán despidió a Yeison Jiménez con palabras que reflejan el dolor y el valor de los recuerdos compartidos.
Rigoberto Urán despidió a Yeison Jiménez con palabras que reflejan el dolor y el valor de los recuerdos compartidos. Foto Canal RCN

Rigoberto Urán reforzó su homenaje al compartir en sus historias de Instagram una fotografía junto al artista y en ese espacio envió fuerzas a la familia de Yeison, recordando que su partida deja un profundo dolor para quienes pierden a un padre, esposo, hijo, hermano y amigo.

¿Por qué la despedida de Rigoberto Urán a Yeison Jiménez generó tanta reacción?

La respuesta de los seguidores fue inmediata, miles de comentarios resaltaron la sensibilidad del mensaje y la manera honesta en la que Rigoberto Urán expresó su duelo.

Rigoberto Urán destacó la alegría y el legado que dejó Yeison Jiménez a través de su música.
Rigoberto Urán destacó la alegría y el legado que dejó Yeison Jiménez a través de su música. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP )

Para muchos, sus palabras representaron lo que sienten quienes crecieron, celebraron y se desahogaron con las canciones de Yeison Jiménez, y la despedida no fue solo de un deportista reconocido a un cantante famoso, sino de una persona a otra, desde la memoria y el agradecimiento.

El homenaje de Rigoberto Urán dejó claro que Yeison Jiménez trascendió la música y los escenarios y su legado también vive en los recuerdos compartidos.

