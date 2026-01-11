Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
“El Aventurero”, la canción que Yeison Jiménez pidió para su último adiós

Yohan Úsuga, productor y amigo cercano de Yeison Jiménez, habló del desconcierto inicial, el dolor colectivo y el legado que dejó.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
“El Aventurero” no fue solo una canción: fue el tema que Yeison Jiménez quiso para su despedida.
"El Aventurero" no fue solo una canción: fue el tema que Yeison Jiménez quiso para su despedida. Foto AFP/Eva Marie Uzcategui

Yohan Úsuga, productor musical y amigo de Yeison Jiménez expresó con honestidad el desconcierto que se vivió en las horas posteriores al accidente, para muchos de ellos, asumir la pérdida no fue inmediato, pues la sensación fue la de estar atrapados en una pesadilla.

¿Cómo se vivieron las primeras horas tras conocerse el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Según relató, el impacto fue tan abrupto que la mayoría del equipo se negaba a creer lo que estaba ocurriendo, la idea de que Yeison Jiménez ya no estaba parecía incompatible con la energía, disciplina y proyectos que aún tenía por delante.

 

En medio de mensajes, llamadas y noticias confusas, varios miembros del entorno musical pensaron que se trataba de un error o de una información falsa que sería desmentida al amanecer.

Yeison no era únicamente la voz principal de un proyecto musical exitoso, también era un líder cercano, alguien que se preocupaba por su equipo y que sabía reconocer el valor de cada persona que caminaba a su lado.

¿Qué significado cobra hoy “El Aventurero” dentro de su legado?

Uno de los recuerdos más profundos que compartió Úsuga está ligado al nacimiento de “El Aventurero”, una canción que marcó un punto de quiebre en la trayectoria de Yeison Jiménez.

Durante el proceso creativo, el cantante expresó su deseo de que esa pieza fuera cantada incluso cuando él ya no estuviera, en ese momento, la idea sonó lejana, casi simbólica, como una reflexión sobre un futuro distante.

“El Aventurero” marcó un antes y un después en la carrera de Yeison Jiménez.
"El Aventurero" marcó un antes y un después en la carrera de Yeison Jiménez. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

La letra se convirtió, sin buscarlo, en una especie de despedida anticipada, en un mensaje que refleja la filosofía de vida del artista, vivir intensamente, disfrutar a los amigos, agradecer a la familia y aceptar la fragilidad de la existencia sin miedo.

Para su productor, escuchar esa canción ahora es recordar que Yeison entendía la música como un puente entre la vida y la memoria.

El mensaje final de Yohan Úsuga no estuvo lleno de dramatismo, sino de gratitud y agradeció los momentos compartidos, las canciones creadas y las enseñanzas que quedan.

¿Por qué Yeison Jiménez se convirtió en un referente para nuevas generaciones?

Yohan Úsuga resaltó que el impacto del cantante va mucho más allá de los números y los escenarios llenos, Yeison fue un ejemplo para jóvenes artistas que vieron en su historia la prueba de que el esfuerzo constante podía abrir puertas que antes parecían imposibles.

Yohan Úsuga recordó el proceso creativo de la canción y su valor emocional actual.
Yohan Úsuga recordó el proceso creativo de la canción y su valor emocional actual.(Foto: Canal RCN)

Desde los estudios de grabación hasta las giras, Jiménez impulsó una visión clara: hacer canciones honestas, cercanas a la gente y pensadas para quedarse en la memoria colectiva.

Su liderazgo no se imponía, se construía desde el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo, esa actitud, según su productor, fue clave para que muchos músicos encontraran confianza en su talento y se atrevieran a soñar en grande.

